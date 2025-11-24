Mutfakların en çok kullanılan sebzelerinden biri olan soğan, uygun olmayan koşullarda saklandığında kısa sürede küflenebiliyor. Özellikle nemli ortamlar, plastik poşetler ve patatesle yan yana bekletme gibi yaygın hatalar, soğanın bozulma sürecini hızlandırıyor. Uzmanlara göre bu durumların önüne geçmek, birkaç basit yöntemle mümkün.

Soğanı saklarken dikkat edilmesi gerekenler

Soğanı uzun süre bozulmadan saklamak için en önemli adım, kuru ve serin bir ortam tercih etmek. Güneş görmeyen ve hava akışının olduğu alanlar, çürüme riskini azaltıyor. Öte yandan plastik poşetler soğan için uygun görülmüyor; çünkü poşet içinde hapsolan nem, küf oluşumunu hızlandırıyor. Bu nedenle file veya bez kese gibi hava alan seçenekler öneriliyor.

Bir diğer önemli nokta ise patatesle birlikte saklamamak. Soğan ve patatesin bir arada bulunması, her iki ürünün de çürüme sürecini hızlandırıyor. Bu nedenle birbirinden ayrı kaplarda ya da ayrı bölmelerde tutulması gerekiyor.

Buzdolabı neden önerilmiyor?

Soğan buzdolabına konulduğunda ortamın yüksek nemi nedeniyle hızla filizlenebiliyor. Ayrıca soğuk ortam, soğanın yapısını yumuşatıyor ve bozulma sürecini kısaltıyor. Bu nedenle soğanın tazeliğini koruması için oda sıcaklığına yakın, serin ama kuru bir alan daha uygun kabul ediliyor.

Dayanıklılığı artıran pratik yöntemler

Uzmanlar, soğanların arasına kâğıt havlu yerleştirilmesinin fazla nemi çekerek küflenmenin önüne geçtiğini belirtiyor. Ayrıca hasarlı, ezilmiş ya da kabuğu zarar görmüş soğanların ayıklanması gerekiyor; çünkü bozuk bir soğan, sağlam olanların da daha hızlı bozulmasına yol açıyor.

Daha uzun süre saklamak isteyenler için bir diğer pratik yöntem ise doğrayarak dondurucuya kaldırmak. Bu yöntem, özellikle yemek hazırlığını kolaylaştırmak isteyenler için tercih ediliyor.

Doğru yöntemlerle israfın önüne geçiliyor

Soğanın çürümesini önlemek için dikkat edilmesi gereken adımlar son derece basit olmasına rağmen, etkisi oldukça yüksek. Kuru ve serin ortam kullanmak, file tercih etmek, patatesten uzak tutmak ve nem kontrolünü sağlamak, soğanın kullanım süresini belirgin şekilde uzatıyor. Bu uygulamalar hem mutfak ekonomisini koruyor hem de gıda israfının önüne geçilmesine katkı sağlıyor.