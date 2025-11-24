Rojda Şenses, Kürt müziğinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Asıl adı Kadriye Şenses olan sanatçı, şarkı sözü yazarı ve müzisyen kimliğiyle dikkat çekiyor. 1978 doğumlu Rojda, müzik kariyerine 1991'de başladı ve albümleriyle geniş kitlelere ulaştı.

Sanatçı, Siirt Kurtalan doğumlu ve İstanbul’da yaşıyor. Müzik çalışmalarını Rojda Production ve Kom Müzik bünyesinde sürdürüyor. Kariyerinde Koma Gulên Xerzan ve Koma Asmîn gibi gruplarla yer aldı.

Rojda Şenses Kimdir Nereli

Rojda Şenses, 1978 yılında Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Tütün köyünde doğdu. 10 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra İstanbul’a taşındı ve burada müzik eğitimine yöneldi.

Sanatçı, Kürt kökenli bir aileden geliyor. İstanbul’a yerleşmesinin ardından müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Köyünden ayrıldıktan sonra ailesinin desteğiyle kariyerini şekillendirdi.

Rojda Şenses'in Müzik Kariyeri

Rojda Şenses, 1991’de ağabeyi Çiya’nın kurduğu Koma Gulên Xerzan grubuyla müzik hayatına adım attı. 1993’ten itibaren Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde çalıştı ve grup albümleri çıkardı.

1994’te Ji Bîr Nabin albümüyle dinleyicilere ulaştı. 1997’de Sonda Me albümündeki Helimcan şarkısı dönüm noktası oldu. Koma Asmîn grubunun kurucularından biri olarak kadın odaklı projelere imza attı.

Rojda Şenses Evli mi

Rojda Şenses, evli ve Alaattin Aykoç ile hayatı paylaşıyor. Özel hayatını medyadan uzak tutan sanatçı, ailesine odaklanıyor. Müzik çalışmalarını evlilik hayatıyla dengeliyor.

Sanatçı, İstanbul’da ailesiyle sakin bir yaşam sürüyor. Evliliği, kariyerindeki istikrarı destekliyor. Röportajlarında aileye önem verdiğini belirtiyor.

Rojda Şenses, 2012’de Hat ve Stranên Hilbijartî albümlerini yayınladı. Ezîdî katliamına dikkat çeken şarkılar yaptı. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali’nde konser verdi.

Sanatçı, 2009’da Heval Kamuran şarkısı nedeniyle dava gördü. 2010’da Kürt açılımı toplantısına davet edildi ancak katılmadı. 2004’te adını resmi olarak Rojda’ya çevirdi.

Müzik kariyerinde Yaşar Kemal’den övgü aldı. Ağıt ve halk şarkılarıyla tanınıyor. İstanbul’da müzik çalışmalarını devam ettiriyor.

Rojda Şenses, Kürt müziğine katkılarıyla biliniyor. Konserleri ve albümleriyle hayran kitlesini genişletti. Gelecek projeleri merak ediliyor.

Sanatçı, tiyatroda da rol aldı. Diyarbakır Büyükşehir Tiyatrosu’nda Hamlet oyununda Mirbanû karakterini canlandırdı. Müzik ve sahne sanatlarını birleştirdi.

Rojda Şenses’in şarkıları, Kürt folklorundan esinleniyor. Karapetê Xaço gibi isimlerden ilham aldı. Müzik şirketiyle yeni albümler planlıyor.

Sanatçı, 1.70 boyunda ve 60 kilo ağırlığında. Kahverengi gözlü ve Oğlak burcu. Fiziksel özelliklerini sahnede kullanıyor.

Rojda Şenses, müzikle sosyal mesajlar veriyor. Ezîdî köylerinde klip çekti. Hayranları, konserlerini takip ediyor.

Sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve müzik stüdyosunda çalışıyor. Ailesi, kariyerini destekliyor. Evli hayatı, yaratıcılığını besliyor.

Rojda Şenses, Kürt müziğinin önemli figürlerinden biri. Albümleri, dinleyicileri etkiliyor. Gelecekte yeni şarkılar bekleniyor.