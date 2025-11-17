Son Mühür- Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, son dönemde özellikle gençler arasında artış gösteren çevrim içi bahis ve sanal kumar riskine dikkat çekti. Eraslan, ailelerin çocuklarını bu tehlikelerden koruma konusunda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Sanal kumar psikolojik ve sosyal riskleri artırıyor

Prof. Dr. Eraslan, dijital bağımlılık alanında sanal kumarın ayrı bir tehdit unsuru olduğunu belirterek, “Oyun platformları, sosyal medya reklamları ve mobil uygulamalar aracılığıyla gençlere ulaşan yasa dışı kumar siteleri, yalnızca ekonomik kayıplara yol açmıyor. Aynı zamanda psikolojik, sosyal ve akademik açıdan da ciddi zararlar oluşturuyor. Bu durum, hem aile içi düzeni hem de çocukların geleceğini riske atıyor” dedi.

Aileler dijital alışkanlıkları takip etmeli

13–18 yaş grubundaki gençlerin sanal kumara özellikle gizli ve kontrolsüz biçimde maruz kaldığını belirten Eraslan, ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki hareketlerini yakından izlemesi gerektiğini söyledi. Eraslan, önerilerini şöyle sıraladı:

Çocukların kullandığı uygulamalar ve ödeme geçmişleri takip edilmeli

Dijital mahremiyet ve dijital okuryazarlık konusunda farkındalık artırılmalı

Çocuklarla açık ve düzenli iletişim kurulmalı

Toplumsal iş birliği şart

Prof. Dr. Eraslan, devlet kurumları, eğitim kuruluşları ve sivil toplumun koordineli hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Gençleri sanal kumarın olumsuz etkilerinden korumak hepimizin sorumluluğudur. Aksi hâlde dijital kumarın yol açtığı zararlar uzun vadede daha ciddi boyutlara ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

Profesyonel destek önemli

SODİMER olarak dijital güvenlik farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Eraslan, ailelere çocuklarıyla birlikte dijital kurallar belirlemeleri ve gerekirse profesyonel destek almaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Levent Eraslan, sanal kumarın yalnızca teknoloji odaklı bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal güvenlik açısından da önemli bir risk oluşturduğunu vurgulayarak açıklamalarını sonlandırdı.