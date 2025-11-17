Son Mühür- Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıl hapis cezası istenen iddianamede Boğaziçi İmar Müdürlüğü bünyesindeki eylemlere de yer verildiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede,

''Örgütün, imara aykırı yapı yaptığını tespit ettiği mülk sahibi şüphelilere "zorlama unsuru" olarak zabıta marifetiyle yapı tatil tutanağı tutmakla tehdit edip, "rüşvet" aldığı şüphelilerin aykırı yapılarını görmezden geldiği'' iddiasına yer verildi.



En ufak bir tadilat için...



İddianamede Boğaziçi İmar'a yönelik iddiaları değerlendiren gazeteci Yıldıray Oğur,

"En ufak bir tadilat izni için rüşvet verilmesi artık herkesin kanıksadığı bir durum. İddianameden anlaşılan bu gelenek bu dönemde de sürmüş.'' hatırlatmasında bulundu.



''Boğaziçi İmar Türkiye'nin yolsuzluk merkezi. Ama şimdi değil, hep böyleydi'' diyen Oğur,

''Niye? Boğaziçi imar için ayrı bir birimi var İBB'nin. Bu boğazdaki binaların bütün imarlık işleri, her türlü inşaat izni en ufak inşaat bile bu bölümün konusu. Boğaz'ın bir miktar düzgün kalmasının sebebi de bu.



Türkiye'de ahlaklı memur ödüllendirilmiyor...



Ancak burada Boğaza nazır evler için parayı çok fazla düşünmeyen zenginlere ait olduğu için, hani bir tadilat yapmak milyonlar harcayabilen insanlara bunlarla ilgili bütün izinler de belli maaş ile iş yapan memurları bırakıldığı ve Türkiye'de maalesef memuru ahlak tam olarak böyle sistem bunu desteklemediği ve ahlaklı olmayı ödüllendirmediği için burası yıllardır 10 yılda bütün suistimallerin merkezi haline gelmiş durumda.

iddianamede de bunun bu dönemde devam ettiği anlaşılıyor'' diye konuştu.