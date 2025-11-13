Son Mühür/ Osman Günden - Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı”, İzmir İnovasyon Merkezi İZQ’de gerçekleştirildi. Çalıştaya, SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyesi ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki katıldı.

“Masanın iki tarafında da bulundum”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da yer aldığı açılışta konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hem sendika hem de işveren tarafında görev yapmış biri olarak SODEMSEN’in önemine dikkat çekti.

Eşki, “Bildiğiniz gibi belli periyotlarla sendikalarla SODEMSEN arasında yoğun müzakereler yaşanıyor. Ben daha önce memur sendikalarında şube başkanlığı yapmıştım; yani masanın iki tarafında da bulundum. Bu nedenle SODEMSEN’in önemini çok iyi biliyorum” dedi.

Sürdürülebilir belediyecilik için dengeli yönetişim vurgusu

Konuşmasında sürdürülebilir belediyeciliğin önemini vurgulayan Başkan Eşki, kapsayıcı yönetişim anlayışının ekonomik dengeyi korumadaki belirleyici rolüne dikkat çekti: “Günümüzün en önemli tartışma konusu sürdürülebilirlik. Eğer SODEMSEN’in kapsayıcı tavrı olmasa, belediyelerimizin ekonomik olarak sürdürülebilir politikalar üretmesi mümkün olmazdı. Masanın işveren tarafında olunca zaman zaman ‘hayır’ demek zorunda kalıyorsunuz; çünkü belediyenin ömrünü ve ekonomik dengesini korumak zorundasınız.”

“Tüm belediyeler sürece katılmalı”

SODEMSEN’in daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Eşki, tüm belediyelerin sürece dahil olmasının önemine değindi: “Başarılı olabilmesi için çatısının altında çok daha fazla paylaşım olması, tüm belediyelerin bu sürece aktif şekilde katılması gerekiyor. Bu yönüyle yaptıkları işe çok minnet duyuyoruz. Varlıkları bizim için çok değerli.”