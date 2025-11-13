Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan semt merkezlerinde ebeveynlere yönelik madde bağımlılığı farkındalık eğitimleri düzenliyor. Psikologlar tarafından verilen eğitimlerde ailelerin çocuklarını bağımlılık risklerinden koruma yolları, erken uyarı işaretleri, destek merkezlerine erişim ve etkili iletişim yöntemleri aktarıldı.

Ailelere koruyucu tutum eğitimi

Belediye bünyesinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunan Psikososyal Destek Merkezi tarafından yürütülen “Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık ve Koruyucu Aile Tutumları” başlıklı program, Aziziye, Ballıkuyu ve Gültepe Semt Merkezlerinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerde bağımlılıkla mücadelede ailenin rolüne dikkat çekilerek ebeveynlerin bilinçlenmesinin gençleri korumada en etkili adım olduğu vurgulandı. Katılımcılara destek merkezlerinden yardım alma süreçleri anlatıldı ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerine bilgilendirme yapıldı. Program, ebeveynlerin sorularının yanıtlandığı interaktif oturumla sona erdi.

Eğitim takvimi sürüyor

Madde bağımlılığı farkındalık eğitimleri, 18 Kasım Salı günü saat 14.00’te Mersinli ve Saadet Mirci Semt Merkezi’nde, 19 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’te ise Zeytinlik Semt Merkezi’nde devam edecek.

“Farkındalığı eğitimlerle büyütüyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bağımlılık konusunda toplumsal bilincin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Madde bağımlılığı, günümüzün en büyük toplumsal yaralarından biri. Sadece bireyleri değil, aileleri ve mahalleleri de derinden etkileyen bir sorun. Farkındalığı semt merkezlerimizde verdiğimiz eğitimlerle büyütüyor, ebeveynlerin bilinçlenmesini, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasını amaçlıyoruz. Psikososyal Destek Merkezimiz aracılığıyla ebeveynlerimize rehberlik ediyor, onların yanında olduğumuzu her fırsatta hissettirmeye çalışıyoruz.”