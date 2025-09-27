TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,99’u kadınlardan oluşuyor. İş gücüne katılmayan kadın sayısı ise 21 milyonu buluyor. Emekliliği olmayanların büyük çoğunluğunu ev işleriyle uğraşan kadınlar oluşturuyor. Bu doğrultuda, 9 milyondan fazla ev kadınının yapılacak düzenlemeden faydalanabileceği tahmin ediliyor. SGK’nın eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, düzenlemenin 2027’nin son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe girmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Kulis bilgilerini aktaran Karakaş, yapılacak düzenlemeyle ev kadınlarının ödediği primlere devlet desteği sağlanacağını belirtti. Şu anda SGK’ya aylık ödenmesi gereken en düşük prim tutarının 8.321,76 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, bunun 2.774 TL’sinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Böylelikle ev kadınları yıllık 33 bin TL’den fazla bir avantaj elde edecek.

Çocuk sayısına göre belirlenecek

Düzenleme kapsamında çocuk sayısına bağlı olarak "yıpranma hakkı" da sağlanacak. Karakaş, "Çocuk sayısına göre %30, %60, %90 oranında yıpranma hakkı verilmesi gündemde. Ancak üst sınırın %90'ı aşması beklenmiyor" diye açıkladı. Örneğin, 3 çocuk sahibi bir anne %90 yıpranma hakkından faydalandığında, 10 yıl boyunca ödediği 3.600 prim günü, 4.500 gün olarak sayılacak. Bu durum emeklilik yaşını öne çekiyor; normalde 58 yaşında emekli olacak bir anne, bu düzenlemeyle 3 yıl erken emekli olabilecek.