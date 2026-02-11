Son Mühür - CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Demircili Koyu’nda karaya oturmuş halde bulunan “Gökbey” isimli gemiye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru önergesi verdi. Arslan, birinci derece arkeolojik SİT alanı statüsünde bulunan bölgede, tersane alanı olmamasına rağmen geminin uzun süredir bekletildiğini ve kaçak şekilde sökülmeye çalışıldığına dair iddiaları gündeme taşıdı.

“Ciddi riskler barındırıyor”

Yüksek miktarda asbest ve tehlikeli atık içerdiği ifade edilen geminin, gerekli yasal prosedürler işletilmeden bulunduğu yerde parçalanmaya çalışılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Arslan, bu durumun insan sağlığı, çevre güvenliği ve deniz ekosistemi açısından büyük risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Bakan Kurum’a 16 soru

Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yer verdi:

Urla Demircili Koyu’nda bulunan geminin mevcut yasal statüsü nedir, Bakanlık kayıtlarında aktif, terk edilmiş veya batık olarak mı yer almaktadır? Türkiye’de gemi söküm işlemleri yalnızca lisanslı tesislerde yapılabilirken, bu geminin bulunduğu yerde sökümüne izin verilmiş midir? Geminin bulunduğu alanda kaçak söküm yapıldığına ilişkin Bakanlığa ulaşan bir şikâyet veya tespit var mıdır? Liman Başkanlığı tarafından geminin kaldırılmasına yönelik gemi sahibine veya donatanına yapılmış bir tebligat bulunmakta mıdır? Gemi sahibinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği tespit edilmiş midir, bu kapsamda idari bir işlem başlatılmış mıdır? Geminin bulunduğu bölgede halk sağlığı açısından bir risk değerlendirmesi yapılmış mıdır? Bölgede ve yerleşim alanlarında asbest lifine yönelik hava ölçümü gerçekleştirilmiş midir? Sürecin durdurulması ve halk sağlığının korunması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmış mıdır? Bakanlık, birinci derece SİT alanında bulunan gemi hakkında bilgi sahibi midir? Koruma altındaki bu bölgede geminin bu şekilde bekletilmesine nasıl izin verilmiştir? Gemide bulunan tehlikeli maddelere ilişkin bir risk analizi yapılmış mıdır? Kaçak söküm yapıldığı iddialarına ilişkin bir inceleme veya soruşturma yürütülmekte midir? Sahil Güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından geminin bölgeye gelişi ve sonrasında herhangi bir tespit yapılmış mıdır? Bölgede kaçak söküm faaliyetlerine ilişkin bir tutanak tutulmuş mudur? İzmir Valiliği ve Urla Kaymakamlığı konu hakkında bilgilendirilmiş midir, bilgilendirme ne zaman yapılmıştır? Kaçak faaliyet yürüttüğü iddia edilen kişi veya firmalar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?