Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka’da Naldöken İZBAN çevresinde UKOME kararıyla uygulanan trafik düzenlemesi, yıllardır mahallelinin adeta çilesi oldu. Karşıyaka’nın Bahçelievler ve Tershane Mahalleleri’ni etkileyen UKOME kararı kapsamında, 15 Ekim 2020 tarihinden bu yana hafta içi her sabah 07.30–09.30 saatleri arasında Naldöken’den Altınyol’a çıkış kapatılıyor. Evlerinin yakınından anayola çıkmak varken yollarını değiştirerek Soğukkuyu ya da Alaybey mevkilerinden Altınyol’a çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaş, “Her sabah aynı çile! İki dakikalık yolu 45 dakikada gidiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Vatandaş, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

“Günde iki saat kapanıyor”

Bahçelievler Mahalle muhtarı Serdar Çoban, “Burası Karşıyaka Naldöken İZBAN’ın olduğu alanda, Cevdet Bilsay Caddesi’nin bitimindeki Altınyol’a çıkan alan. Daha önce bu alanla ilgili bir UKOME kararı alındı. Bu bölgeden gelen araçlarla Karşıyaka’dan gelen araçlar aynı yere çıkıyor. Yani Bahçelievler bölgesinden çıkanlarla Karşıyaka’dan gelenler kesişiyor. İlk başta bu yol komple kapanacaktı ancak çeşitli temaslarda bulunduk ve bu kararın yanlış olacağını söyledik. Sonrasında günde iki saat olmak üzere sabah saatlerinde 07.30 ila 09.30 arasında yolun kapanmasına karar verildi. Mücadele ettik fakat sonuç alamadık. Daha önce de “Karşıyaka’dan gelen araçlar rahatlasın, Soğukkuyu’dan gelen araçlar daha mı rahatsız olsun istiyorsunuz?” diye sormuştum. Açıkçası benim bu uygulamadan anladığım o. Ya Soğukkuyu’dan geçiş yapacaklar ya da Alaybey’den, bu durum da sıkıntı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

"Vatandaş mağduriyet yaşıyor"

Mahalle sakinlerinin bu konuda tepki vermekte haklı olduğunu söyleyen Çoban, “İnsanlar sabah işlerine gitmek için evden çıkıyor. Neden Soğukkuyu’ya ya da Alaybey’e gitmek zorunda kalsınlar? Biz bu konuyla ilgili çok uğraştık, anlatmaya çalıştık. Bu şekilde trafiğin rahatlayacağını söylemişlerdi ancak bize mantıklı gelmiyor. Vatandaş mağduriyet yaşıyor” dedi.

“İşimize geç kalıyoruz”

Mahalle sakinleri de yaşadıkları mağduriyeti anlattı. “Her sabah ya Alaybey’e ya da Soğukkuyu’ya dönmek zorunda kalıyoruz” diyen bir vatandaş, “Her gün trafik sıkışıyor. İşimize geç kalıyoruz. Bu uygulamadan artık vazgeçilsin” mesajı verdi.

“İki dakikalık mesafe 45 dakikaya çıkıyor”

Bir diğer vatandaş da “Naldöken İstasyonu’ndan Altınyol’a çıkış güzergahında her sabah bu yol kesiliyor. Araçlar Soğukkuyu ya da Alaybey’e yönlendiriliyor. Çiğli tarafına gidecekken beni Soğukkuyu’ya gönderiyorlar. İki dakikalık mesafe 45 dakikaya kadar çıkıyor. Soğukkuyu’dan çıktığımız yol 3 şeritli, buradan çıktığımız yol ise 5 şeritli. Bu konuda acil bir çözüm istiyoruz. Artık bu çileyi yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.