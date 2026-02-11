İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen ve yürekleri ağza getiren orman yangınlarının izleri, devletin kararlı adımlarıyla siliniyor. Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinde büyük yıkıma yol açan afet sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan seferberlik meyvelerini vermeye başladı. Yapılan detaylı teknik incelemeler neticesinde 4 mahallede toplam 138 konutun ağır hasarlı olduğu ya da tamamen yıkıldığı belirlenirken, bölgenin mimari dokusuna uygun yeni bir yerleşim planı hızla hayata geçirildi.

Modern Köy mimarisiyle güvenli gelecek inşa ediliyor

Afetin hemen ardından düğmeye basılan projeyle, yangın mağduru vatandaşlar için sadece barınma alanları değil, sosyal bir yaşam alanı da kurgulanıyor. Bölgede toplam 138 adet modern köy evi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için 21 ahır, ibadethane ve mahalle sakinlerinin ortak kullanımına sunulacak olan köy konaklarının inşasına büyük bir hızla başlandı. Yangın felaketinde yapı stoğunun tamamını kaybeden Tosunlar Mahallesi sakinleri için ise radikal bir karar alınarak yerleşim merkezi Yörükmezarlığı mevkisine taşındı. Bu yeni bölgede 64 adet konut, 100 kişi kapasiteli bir cami ve diğer sosyal donatıların kaba inşaatları tamamlanarak ince işçilik aşamasına geçildi. Diğer mahallelerde ise hak sahipleri için evler, hatıralarının bulunduğu kendi eski mülk alanlarında yükselmeye devam ediyor.

"Söz verildi ve yerine getirildi": Hak sahiplerinde büyük heyecan

İnşaat sahasında her geçen gün yükselen yapılar, mülklerini kaybeden vatandaşların yüzünü güldürüyor. Üzümlü Mahallesi Muhtarı Savaş Yıldırım, yangın anının dehşetini hala kalbinde hissetse de devletin ilk andan itibaren sergilediği tutumun kendilerine güç verdiğini belirtiyor. Devletin verdiği sözlerin birer birer somutlaşmasının mahalle halkı için en büyük teselli olduğunu ifade eden Yıldırım, kurumsal desteğin kesintisiz sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Bakan Murat Kurum'un ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan ve evi tamamen yanan Cavit Özer ise hayalindeki eve kavuşmak için gün saydığını belirterek, beklentilerinin çok üzerinde bir kalitede inşa edilen konutların kendilerine sunulmasından dolayı büyük sevinç yaşadığını vurguluyor.

Tosunlar Mahallesi yeni yerinde küllerinden doğuyor

Mahallesindeki tüm konutların kullanılamaz hale gelmesiyle zor günler geçiren Tosunlar Mahallesi Muhtarı Recep Fırtına, devletin sağladığı imkanların yaşanan acıları unutturacak düzeyde olduğunu kaydediyor. Yeni yerleşim yerindeki manzara ve modern yapıların köy halkı tarafından büyük beğeni topladığını aktaran mahalle sakinlerinden İbrahim Çiftçi ise yapılan çalışmaların hızına şaşırdıklarını ifade ediyor. İnşaatların tahminlerinden çok daha kısa sürede tamamlanma aşamasına geldiğini söyleyen Çiftçi, yeni köylerinin eskisinden daha güzel ve konforlu bir çehreye büründüğünü belirtiyor. Yaz aylarında teslim edilmesi planlanan konutlar için gün sayan hak sahipleri, devletin vaatlerinin arkasında durmasının bölge halkında sarsılmaz bir güven oluşturduğunu dile getiriyor.