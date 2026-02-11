Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı” İzmir’de devam ediyor.

Deprem ceza davalarının ele alındığı programa çok sayıda hakim ve savcının yanı sıra Ömer Kerkez ile Ali Yeldan katıldı.

“Deprem dosyaları toplumsal bir sorumluluktur”

Çalıştayın açılışında konuşan Kerkez, Türkiye’nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını ve bunun yalnızca fiziki değil, derin sosyal etkiler de bıraktığını vurguladı.

Deprem sonrası açılan davaların artık yargı makamlarının önünde bulunduğunu hatırlatan Kerkez, bu dosyaların sağlıklı ve hakkaniyetli şekilde karara bağlanmasının toplumsal acıları hafifleteceğini söyledi.

Kerkez, “Bu dosyaların sürüncemede kalmaması, en kısa sürede adil biçimde sonuçlandırılması gerekiyor.

İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay olarak ortak bir perspektif geliştiriyoruz. Bu hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

“Aynı olaya aynı karar” vurgusu

Yargı kararlarında birlik ve öngörülebilirliğin önemine dikkat çeken Kerkez, çalıştayın temel yaklaşımını “Aynı olaylara aynı karar” ilkesi olarak açıkladı.

Benzer içerikteki dosyalarda farklı kararların ortaya çıkmasının hukuk güvenliğini zedeleyebileceğine işaret eden Kerkez, şunları kaydetti:

Aynı suçu işleyen kişilerin eşit şekilde cezalandırılması gerektiğini,

İlk derece mahkemelerinden başlayarak kararların içtihatlara uygun biçimde verilmesinin hedeflendiğini,

Yargıdaki uygulama birliğinin toplumdaki adalet algısını doğrudan etkilediğini.

Kerkez ayrıca, daha önce Kadastro ve Orman Hukuku başlıklarında gerçekleştirilen çalıştay takviminin, deprem davalarındaki hassasiyet nedeniyle öne çekildiğini belirtti.

“Deprem öldürmez, çürük bina öldürür: Bu artık bir hukuk sorusu”

Çalıştayda söz alan Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Yılmaz ise deprem felaketlerinde insan faktörünün rolüne dikkat çekti.

Yılmaz, “Bugün burada yalnızca yıkılan binaları değil, sorumluluğu ve adaleti konuşacağız. ‘Deprem öldürmez, çürük bina öldürür’ sözü artık bir slogan değil, doğrudan bir hukuk sorusudur” dedi.

Yıkımların arkasında kimi zaman ihmal, kimi zaman denetimsizlik, kimi zaman da kişisel çıkarların bulunduğunu ifade eden Yılmaz, hakimliğin yalnızca dosya içeriğine değil, adalet duygusuna da dayanması gerektiğini vurguladı.

“Evrakın soğukluğu ile toplumun acısı arasında doğru denge kurulmalıdır” diyen Yılmaz, ceza yargılamasında vicdani kanaatin hukuki çerçeve içinde şekillenmesi gerektiğini kaydetti.

Çalıştay 15 Şubat’a kadar sürecek

Deprem ceza davalarındaki içtihat farklılıklarının ele alındığı çalıştay, 15 Şubat’a kadar devam edecek. Program kapsamında sunumlar ve değerlendirme oturumları yapılacak.

Çalıştayın, özellikle bölge adliye mahkemeleri kararlarının Yargıtay içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve uygulamada birlik sağlanması açısından önemli bir yol haritası ortaya koyması bekleniyor.