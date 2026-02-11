Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Halil Duran, tek aday olarak üyelerin karşısına çıktı.

Engin Korkmaz: Doğru işler yapmak istedik

Genel kurulda konuşan ve görevini devredecek olan TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Engin Korkmaz, "Göreve balakrken şunu biliyorduk, bu görev sadece bir ünvan değil. TÜGİAD'ın girişimci ruhu bize çok fazla değer sundu. Sürdürülebilir iş Birlikleri güvenle ve samimiyetle kurulur ben buna inanıyorum. Bu dönemde üye sayımızı yaklaşık yüzde elli büyüttük. Aktif komisyonlarımız ile ortak aklı büyüttük. Yalnızca çok etkinlik yapmak değil, doğru işler yapmak istedik. İZTO'da gerçekleştirdiğimiz konferansta bu katılımcı sayısı doğru işler yaptığımızın göstergesidir. Üç yılda gerçekleştiğimiz onlarca çalışma sahada yapılan başarılı işin bir sonucudur. Bugün birbirini tanıyan, bir şube bırakıyoruz geride. Şuna yürekten inanıyorum, TÜGİAD'ın gücü kişilerden değil, kültüründen geliyor ben buna inanıyorum. TÜGİAD'ın yıllardır uluslararası varlığı üst düzeydi ancak bu dönem zirveye çıktı. Örneğin Çin ve ABD'de şubeler açtık. Yakın zamanlarda Türki Cumhuriyetlerde de bu şubelerin açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün burada sorumluluğu devrediyorum. Destek olan tüm üyelerimize, paydaş kurumlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Gürkan Yıldırım: Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi vizyoner bir iş insanı kuşağıyla mümkündür

Türkiye’nin sürdürülebilirliği büyümesinin vizyoner bir iş insanı kuşağıyla mümkün olacağını belirten TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Burada olmak çok kıymetli. Aslında buradan İzmir hakkında konuşmak, Türkiye ekonomisinin geleceğini konuşmak demektir. Çünkü İzmir sadece bölgesel değil, küresel ölçekte önemli bir kentimizdir. Bugün İzmir'den 200'den fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Küresel ekonomi ne kadar akıllı ve hızlı ürettiğinle ilgileniyor, işte İzmir'in önemli tarafı burada devreye giriyor. Ulusulararası arası temsil yalnızca yurt dışına çıkmak demek değildir, eşit bir aktör olmaktır. Ege şubemizin bu anlamda çok stratejik bir yönü var. Biz şuna inanıyoruz, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi vizyoner bir iş insanı kuşağıyla mümkündür." dedi.

"Bugün iş dünyası artan rekabetin içinden geçiyor"

Son olarak kürsüden konuşmasını gerçekleştiren TÜGİAD Ege Bölge Şubesi'nin yeni Başkanı Halil Duran ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada görevi devralmanın gururunu yaşıyorum. Bu bayrağı devralırken bize büyük bir miras bırakan bütün önceki dönem başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün iş dünyası artan rekabetin içinden geçiyor. Bu dönem üyelerimiz arasında daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz. Biz inanıyoruz ki paylaşan kazanır, cesaret eden fark yaratır bu yolculukta şeffaf katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Her üyemizin katkısını kıymetli görüyorum."