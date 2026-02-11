Son Mühür/ Emine Kulak - Karabağlar ilçesine bağlı Fahrettin Altay Mahallesi’nin, belediye hizmetlerinin yetersizliği ve Balçova’daki kamu kurumlarına daha yakın olması gerekçesiyle ilçe değişikliği talebi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Mahallenin Balçova’ya bağlanma isteği, muhtar düzeyinde dile getirilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Karabağlar Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Son Mühür’e yaptığı ziyaretinde Türkiye’de örneğine nadir rastlanan bu mahallenin ayrılması talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Mahallenin ayrılması yasalara göre kolay değil”

Mevcut mevzuatta bu tür taleplerin kolay olmadığını söyleyen Selvitopu, “ Mahallemin bir başka ilçenin belediyesine bağlanması kolay bir prosedür değil. Mevcut yasalarımıza göre de kolay değil. Bana göre bu konu diyalogla aşılabilecek bir konu. Sorunu belediye ve muhtarlık iletişim içerisine çözebilir. Muhtarın sorunları ne ise belediye dinlemeli ve çözüm getirmesi gerekir” dedi.

“Hizmetteki eksikliği belediye giderecek”

Mesafe ve hizmet erişimi üzerinden dile getirilen eleştirileri de değerlendiren Selvitopu, “ Muhtar, belediye ya da diğer kurumlara mesafenin çok olduğunu söylüyor. Belediye binası Fahrettin Altay mahallesine evet ters düşüyor ama bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Bir şekilde çözülür. Büyük bir sorun haline gelmesi de doğru olmaz. Hizmette eksiklik varsa eksikliği giderecek olan belediye. Belediye, muhtar ile iletişime geçerse aşılmayacak sorun olmaz” diye konuştu.