Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir ve çevresinde son dönemde etkili olan yoğun yağışlar, baraj doluluk oranlarını hızla yükseltirken, uzmanlar yaşanan yağış bolluğunun kuraklık riskini ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, “Şubat da Ocak gibi tüm zamanların rekor yağışı olacak; çünkü daha 6 Şubat’ta, Şubat ortalaması olan yüz kilogramı geçtik. Bu yağışları yeniden seksen yıl sonra falan görürüz 2025 yılı genelinde aldığımız yağış miktarı 432,1 milimetre. 2026 yılının ilk 41 gününde aldığımız yağış miktarı ise 350,1 milimetre” mesajı verirken Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Doğan Yaşar, rekor yağışları değerlendirdi, uyarılarını sıraladı.

“Tahtalı da Gördes de yükseldi”

Yaşanan yağışların tarihi düzeyde olduğunu vurgulayan Yaşar, “Tüm zamanların rekorlarını kırdık. Kayıtlar tutulmaya başladığından bu yana böyle bir yağış olmadı” dedi. Ocak ve şubat aylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaşar, “Ocak ayı yüzde 65 gibiydi; şubatın yedisinde aylık ortalaması 100 kilogramken bunun daha şimdiden üzerine çıktı. Yarın da ciddi yağış olacak. Sanırım şubat ayı da tüm zamanların rekorunu kıracak” ifadelerini kullandı. Yaşar, barajlardaki yükselişe de dikkat çekerek, “Tahtalı’nın bu kadar yükselmesinin nedeni de bu. Daha önce nisan ayına kadar yüzde 20’lere çıkmanın muhteşem olacağını söylemiştim ancak bu yağışlarla birlikte sanırım şubat ayı bitmeden yüzde 20’nin üzerine çıkacağız. Gördes de yüzde 10,5’e geldi. Zaten bu kadar tutabiliyor, sonrasında kaçırıyor” dedi.

“Asıl sorun hidrolojik kuraklık”

Meteorolojik kuraklığın geride bırakıldığını ancak asıl önemli konunun hidrolojik kuraklık olduğunu vurgulayan Doğan Yaşar, “Şu anda meteorolojik kuraklığı geçtik ama asıl önemli olan hidrolojik kuraklıktır. Meteorolojik kuraklıklar bildiğimiz yağmurlar” dedi. Önümüzdeki yıllara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaşar, “Altı yedi yılın en az dört ila beş yılı ortalamanın üzerinde yağacak. Ancak asıl sorun hidrolojik kuraklık” diye konuştu.

“Bekamız yeraltı sularına bağlı”

Yeraltı sularının stratejik önemine vurgu yapan Yaşar, “Bizim bekamız yeraltı sularına bağlı. Yurt dışında pek çok yerde yeraltı kuyu açmak yasak. Bizim sorunumuz su yönetimi sorunu. Yağmur yağacak, seller yaşanacaktır. Ancak buna şaşırmamalı, bu suları değerlendirmeli. Tahtalı Barajı yüzde seksenlerdeyken boşaldı, bakın şimdi yeniden doluyor,” dedi. Buna rağmen gerekli adımların atılmadığını söyleyen Yaşar, “Ancak yerel yöneticilerin bir şeyler yapması lazım. Şu anda gerçekten hiçbir şey yapmıyorlar. Kuraklık mutlaka ve mutlaka gelecek. Çok daha kötüleri gelecek. O yüzden yeraltı suları için bir an evvel çözüm bulunmalı” dedi.

Yaşar, sorunun temelinde yönetim olduğunu belirterek, “Sorun yağdı ya da yağmadı sorunu değil; sorun yönetim sorunu” mesajı verdi.

İzmirlilere uyarı: Yarın ciddi yağış geliyor!

Önümüzdeki günlere ilişkin yağış beklentisini de paylaşan Doğan Yaşar, “Yarın ciddi yağış geliyor. Otuz ila kırkları aşan bir yağış bekliyorum. Poseidon’a baktım, ciddi yağış alacak. Bu yağmurlar bizim için çok değerli. Önümüzdeki yetmiş ila seksen yıl böyle yağış beklemiyoruz. Seller olur ama yüz kilogramdan iki yüz kilograma çıkamaz” dedi.

‘Hortum’ mesajı: Tahmini en zor olay…

Hortum riskine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yaşar, “Hortum, tahmini en zor şey. Bir anlık meteorolojik olaydır; vurur geçer” dedi. Son örneğin Çeşme’de yaşandığını hatırlatan Yaşar, “En son Çeşme’ye vurmuştu ama çok nadirdir. Hortum, tahmini olmayan bir şey. Amerika Birleşik Devletleri’ndekiler devasa hortum, bizim burada olmaz. Hortumu besleyen deniz suyu sıcaklığıdır. Gücünü deniz suyu sıcaklığından alır, karaya çıktıktan sonra sönümlenir” ifadelerini kullandı.

Yaşar, İzmir için bu konuda bir risk bulunmadığını belirterek, “İzmir’de endişelenecek bir durum söz konusu” diye konuştu.