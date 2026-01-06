Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırdığı günlerde, Şirinyer İZBAN İstasyonu karşısında mobil araçla sıcak çorba ikramını yeniden başlattı. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 07.00’de gerçekleştirilen uygulama kapsamında vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı yapıldı. Çalışma, ilçenin en yoğun noktalarından birinde sabah saatlerinde işe ve okula giden yurttaşlara yönelik planlandı.

Kent Lokantası’nda hazırlanıp sahada dağıtıldı

İkram edilen mercimek çorbası, Buca Belediyesi Kent Lokantası’nda hijyenik koşullarda hazırlandı. Tek kullanımlık bardaklarda sunulan çorba, taze ekmekle birlikte vatandaşlara ulaştırıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen uygulamanın kış mevsimi boyunca sürmesi planlandı.

Başkan Duman: “Paylaşmanın bereketine inanıyoruz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, dayanışma ve paylaşma vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Buca Belediyesi olarak yaşamın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmayı önemsiyoruz. Çorba ikramına geçen kış başlanmıştı. Bu yıl da havaların soğumasıyla birlikte yeniden hayata geçirildi. Soğuk günlerde yurttaşlarımızın içi ısınsın istiyoruz. Paylaşmanın bereketine inanıyor, tüm komşularımıza afiyet olsun diyoruz.”