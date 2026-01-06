Son Mühür/ Beste Temel- Ege’nin incisi İzmir ile Azerbaycan’ın kalbi Bakü arasındaki kardeş şehir protokolünün 40. yıl dönümü, anlamlı bir buluşmayla taçlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu özel yıl dönümü kapsamında İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) yönetimini makamında kabul etti. İki coğrafya arasındaki sarsılmaz bağların dijital ve fiziksel dünyada daha görünür kılınmasının hedeflendiği görüşmede, gelecek vizyonuna dair kritik mesajlar paylaşıldı.

Kültürel mirasın ekonomik güce dönüşme vakti

Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir ve Bakü arasındaki ilişkilerin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, bu köklü geçmişin kurumsal ve sürdürülebilir bir ekonomik modele evrilmesinin vaktinin geldiğini belirtti. Azerbaycan’ın Türkiye için taşıdığı stratejik öneme değinen Tugay, İzmir’in sahip olduğu liman kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve ticaret hacmiyle Azerbaycanlı yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu ifade etti. İki halkın birbirini daha yakından tanıması gerektiğini savunan Tugay, ticari ortaklıkların kültürel zemin üzerine inşa edilmesinin başarı şansını artıracağını vurguladı.

"İzmir Azerbaycanlı iş dünyasını bekliyor"

Kentin üretim potansiyelini her platformda dile getiren Dr. Cemil Tugay, Azerbaycanlı iş insanlarına yönelik açık bir davette bulundu. İzmir’in sadece turizmle değil, eğitim ve sanayi alanındaki yetkinlikleriyle de bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, dostluk ve iş birliğinin yaratacağı sinerjinin her iki ülkeye de güç katacağını söyledi. Karşılıklı ziyaretlerin ötesine geçilerek somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Tugay, İzmir’de Azerbaycan’ın, Azerbaycan’da ise İzmir’in tanıtım faaliyetlerine hız verileceğinin sinyallerini verdi.

İZAZDER Başkanı Altay: "İzmir bizim yuvamızdır"

Ziyaret sırasında söz alan İZAZDER Başkanı Perviz Altay, İzmir’in Azerbaycan halkı nezdindeki manevi değerine dikkat çekti. "İzmir bizim için bir yabancı şehir değil, öz evimizdir" diyen Altay, Bakü ile İzmir arasındaki kardeşliğin tarihsel bir gerçeklik olduğunu ifade etti. İzmir’in sunduğu üretim fırsatlarının Azerbaycanlı girişimciler tarafından yakından takip edildiğini belirten Altay, bu güçlü potansiyeli reel yatırımlara dönüştürmek için köprü vazifesi görmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Stratejik dostluğun sembolü: Azerbaycan bayraklı rozet

Görüşmenin sonunda, yerel yönetimler düzeyinde başlayan bu yeni iş birliği döneminin her iki ülke için de hayırlı olması temennilerinde bulunuldu. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "tek millet, iki devlet" şiarının yerel diplomasiyle güçlendirilmesi gerektiği hususunda mutabık kalındı. Ziyaretin anısına İZAZDER Başkanı Perviz Altay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yakasına Azerbaycan Cumhuriyeti bayrağını simgeleyen anlamlı bir rozet takarak dostluk mesajını pekiştirdi.