Son Mühür- 2025 yılı Türk dizi sektörü için yaprak dökümü oldu. Hem günlük diziler hem de prime-time yapımları reyting baskısına dayanamadı; bazıları başrol krizleri, bazıları da düşük izlenme oranlarıyla yolun sonuna geldi. Yıl boyunca ekrana veda eden 38 dizi, izleyicilerin hafızasında farklı izler bıraktı.

Reyting rekortmeni olmalarına rağmen erken finale gidenler

Yalı Çapkını – 101. bölümde veda

İlk sezonuyla fenomen olan Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda eski günlerine dönmeyi başaramadı ve 101. bölümde ekranlara veda etti.

Kızıl Goncalar – 46. bölüm

Bir dönem geniş kitleleri ekran başına kilitleyen Kızıl Goncalar, ikinci sezonda kaybettiği ivmeyi geri kazanamayarak 46. bölümde final yaptı.

Sandık Kokusu – 50. bölüm

Show TV’nin iddialı dizisi, oyuncuların ücretlerini düşürmesine rağmen reyting düşüşünü durduramadı ve 50. bölümde final kararı aldı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – 58. bölüm

TRT 1’in dönem dizisi, 2025 final furyasına dahil oldu ve 58. bölümle ekrana veda etti.

Kuruluş Osman → Kuruluş Orhan

Burak Özçivit’in ayrılığıyla büyük bir zaman atlamasına giden dizi artık “Kuruluş Orhan” adıyla devam ediyor. Bu nedenle 194. bölüm, Kuruluş Osman için fiili final kabul ediliyor.

Başrol krizleri ve yapım sorunları...

Hudutsuz Sevda – 63. bölüm

Başrol ayrılığı dizinin tüm dengelerini bozdu. Yeni isim ve hikâyeyle devam etme planı rafa kalkınca Hudutsuz Sevda 63. bölümde final yaptı.

Deha – 31. bölüm

Reytinglerde toparlanamayan dizi, başrol krizi sonrası yolun sonuna geldi.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar – 15. Bölüm

Sezonun en iddialı işlerinden biri olarak başlayan dizi, üst üste yaşanan sorunları aşamayınca 15. bölümde ekran defterini kapattı.

Beklentiyi karşılamayan yapımlar

Sen Ağlama İstanbul – 8. bölüm

Atv’de başlayan dizi, beklenen ilgiyi göremeyince 8. bölümde final yaptı.

Annem Ankara – 15. bölüm

Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel’i buluşturan dizi, düşük izlenme nedeniyle sezon ortasında sona erdi.

Zembilli – 13. bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan dizi, 13 bölüm dayanabildi.

Vefa Sultan – 30. bölüm

TRT 1’in kısa soluklu dizilerinden biri oldu.

Başka Bir Gün – 10. bölüm

İlgi çeken konusu reyting karşılığı bulamayınca 10. bölümde final yaptı.

Kardelenler – 10. bölüm

Atv’nin yeni sezon umutlarından biri olan Kardelenler de erken final kervanına katıldı.

Siyah Kalp – 34. bölüm

Sadık bir hayran kitlesi olmasına rağmen reytinglerde varlık gösteremedi.

Bir Zamanlar İstanbul – 16. bölüm

TRT 1’in nostaljik projesi izleyiciyle yeterince buluşamadı.

Can Borcu – 28. bölüm

Bir süre dirense de reyting yarışında tutunamadı.

Aşk ve Gözyaşı – 7. bölüm

Sezonun iddialı başlayan yapımlarından biri, yayın serüveni planlanandan önce bitti.

Piyasa – 6. bölüm

Kanal D’nin kısa ömürlü projelerinden biri oldu.

Sakıncalı – 5. bölüm

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yeniden buluştuğu dizi, Show TV’de karşılık bulamadı.

Bereketli Topraklar – 5. bölüm

Reytinglerde istediğini alamadı ve ekran yolculuğu kısa sürdü.

Günlük diziler için yaprak dökümü

Kan Çiçekleri – 434. bölüm

Üç sezon süren günlük dizi, bu yıl veda eden yapımlar arasına katıldı.

Emanet – 805. bölüm

Sıla Türkoğlu’nun çıkış yaptığı dizi, uzun soluklu ekran yolculuğunu 2025’te noktaladı.

Bir Yemin Ettim – 100. bölüm

Günlük dizilerin final trendine bir örnek daha.

Bizi Birleştiren Hayat – 150. bölüm

İzleyicisi güçlü olsa da ekran ömrünü tamamladı.

Rüzgarlı Tepe – 217. bölüm

Bu yıl final yapan günlük diziler listesinin önemli yapımlarından biri.

Esaret – 557. bölüm

En uzun süre devam eden günlük dizilerden biri olarak 2025 final listesinde yer aldı.

Kuma – 100. bölüm

Günlük dizi furyasının bir diğer kaybı.

Aile Saadeti – 13. bölüm

Yaz dizisi olarak başlayan yapım, beklenen izlenmeyi yakalayamadı.

En kısa süren diziler

Ben Onun Annesiyim – 4. bölüm

Sezonun en kısa ömürlü yapımı Atv’den geldi.

Esrarengiz: Çift Kişilik Oda – 6. bölüm

Final yapmadan yayından kaldırılan diziler arasında.

Sustalı Ceylan – 6. bölüm

Sezonun en hızlı biten dizilerinden biri.

Aynadaki Yabancı – 7. bölüm

Reyting yarışında tutunamadı.

Çarpıntı – 13. bölüm

Büyük oyuncu kadrosuna rağmen erken veda eden yapımlar arasında.

Finale rağmen sosyal medyada ilgisi süren diziler

Yabani – 51. bölüm

NOW TV’nin sevilen yapımı, 2. sezon reyting düşüşü ve başrol ayrılığıyla yolun sonuna geldi. Fan hesapları hala aktif.

Bir Gece Masalı – 35. bölüm

Devam edeceği düşünülürken final kararı izleyiciyi şaşırttı.

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… – 37. bölüm

Son iki bölümü yayınlanmadan veda etmesi hayranlarında hayal kırıklığı yarattı.