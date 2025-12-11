Son Mühür- 2025 yılı Türk dizi sektörü için yaprak dökümü oldu. Hem günlük diziler hem de prime-time yapımları reyting baskısına dayanamadı; bazıları başrol krizleri, bazıları da düşük izlenme oranlarıyla yolun sonuna geldi. Yıl boyunca ekrana veda eden 38 dizi, izleyicilerin hafızasında farklı izler bıraktı.
Reyting rekortmeni olmalarına rağmen erken finale gidenler
Yalı Çapkını – 101. bölümde veda
İlk sezonuyla fenomen olan Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda eski günlerine dönmeyi başaramadı ve 101. bölümde ekranlara veda etti.
Kızıl Goncalar – 46. bölüm
Bir dönem geniş kitleleri ekran başına kilitleyen Kızıl Goncalar, ikinci sezonda kaybettiği ivmeyi geri kazanamayarak 46. bölümde final yaptı.
Sandık Kokusu – 50. bölüm
Show TV’nin iddialı dizisi, oyuncuların ücretlerini düşürmesine rağmen reyting düşüşünü durduramadı ve 50. bölümde final kararı aldı.
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – 58. bölüm
TRT 1’in dönem dizisi, 2025 final furyasına dahil oldu ve 58. bölümle ekrana veda etti.
Kuruluş Osman → Kuruluş Orhan
Burak Özçivit’in ayrılığıyla büyük bir zaman atlamasına giden dizi artık “Kuruluş Orhan” adıyla devam ediyor. Bu nedenle 194. bölüm, Kuruluş Osman için fiili final kabul ediliyor.
Başrol krizleri ve yapım sorunları...
Hudutsuz Sevda – 63. bölüm
Başrol ayrılığı dizinin tüm dengelerini bozdu. Yeni isim ve hikâyeyle devam etme planı rafa kalkınca Hudutsuz Sevda 63. bölümde final yaptı.
Deha – 31. bölüm
Reytinglerde toparlanamayan dizi, başrol krizi sonrası yolun sonuna geldi.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar – 15. Bölüm
Sezonun en iddialı işlerinden biri olarak başlayan dizi, üst üste yaşanan sorunları aşamayınca 15. bölümde ekran defterini kapattı.
Beklentiyi karşılamayan yapımlar
Sen Ağlama İstanbul – 8. bölüm
Atv’de başlayan dizi, beklenen ilgiyi göremeyince 8. bölümde final yaptı.
Annem Ankara – 15. bölüm
Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel’i buluşturan dizi, düşük izlenme nedeniyle sezon ortasında sona erdi.
Zembilli – 13. bölüm
Atv ekranlarında yayınlanan dizi, 13 bölüm dayanabildi.
Vefa Sultan – 30. bölüm
TRT 1’in kısa soluklu dizilerinden biri oldu.
Başka Bir Gün – 10. bölüm
İlgi çeken konusu reyting karşılığı bulamayınca 10. bölümde final yaptı.
Kardelenler – 10. bölüm
Atv’nin yeni sezon umutlarından biri olan Kardelenler de erken final kervanına katıldı.
Siyah Kalp – 34. bölüm
Sadık bir hayran kitlesi olmasına rağmen reytinglerde varlık gösteremedi.
Bir Zamanlar İstanbul – 16. bölüm
TRT 1’in nostaljik projesi izleyiciyle yeterince buluşamadı.
Can Borcu – 28. bölüm
Bir süre dirense de reyting yarışında tutunamadı.
Aşk ve Gözyaşı – 7. bölüm
Sezonun iddialı başlayan yapımlarından biri, yayın serüveni planlanandan önce bitti.
Piyasa – 6. bölüm
Kanal D’nin kısa ömürlü projelerinden biri oldu.
Sakıncalı – 5. bölüm
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yeniden buluştuğu dizi, Show TV’de karşılık bulamadı.
Bereketli Topraklar – 5. bölüm
Reytinglerde istediğini alamadı ve ekran yolculuğu kısa sürdü.
Günlük diziler için yaprak dökümü
Kan Çiçekleri – 434. bölüm
Üç sezon süren günlük dizi, bu yıl veda eden yapımlar arasına katıldı.
Emanet – 805. bölüm
Sıla Türkoğlu’nun çıkış yaptığı dizi, uzun soluklu ekran yolculuğunu 2025’te noktaladı.
Bir Yemin Ettim – 100. bölüm
Günlük dizilerin final trendine bir örnek daha.
Bizi Birleştiren Hayat – 150. bölüm
İzleyicisi güçlü olsa da ekran ömrünü tamamladı.
Rüzgarlı Tepe – 217. bölüm
Bu yıl final yapan günlük diziler listesinin önemli yapımlarından biri.
Esaret – 557. bölüm
En uzun süre devam eden günlük dizilerden biri olarak 2025 final listesinde yer aldı.
Kuma – 100. bölüm
Günlük dizi furyasının bir diğer kaybı.
Aile Saadeti – 13. bölüm
Yaz dizisi olarak başlayan yapım, beklenen izlenmeyi yakalayamadı.
En kısa süren diziler
Ben Onun Annesiyim – 4. bölüm
Sezonun en kısa ömürlü yapımı Atv’den geldi.
Esrarengiz: Çift Kişilik Oda – 6. bölüm
Final yapmadan yayından kaldırılan diziler arasında.
Sustalı Ceylan – 6. bölüm
Sezonun en hızlı biten dizilerinden biri.
Aynadaki Yabancı – 7. bölüm
Reyting yarışında tutunamadı.
Çarpıntı – 13. bölüm
Büyük oyuncu kadrosuna rağmen erken veda eden yapımlar arasında.
Finale rağmen sosyal medyada ilgisi süren diziler
Yabani – 51. bölüm
NOW TV’nin sevilen yapımı, 2. sezon reyting düşüşü ve başrol ayrılığıyla yolun sonuna geldi. Fan hesapları hala aktif.
Bir Gece Masalı – 35. bölüm
Devam edeceği düşünülürken final kararı izleyiciyi şaşırttı.
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… – 37. bölüm
Son iki bölümü yayınlanmadan veda etmesi hayranlarında hayal kırıklığı yarattı.