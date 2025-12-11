Geçmişte haber sunucusu Nur Köşker'in Habertürk kanalından ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardındna Köşker bir kez daha gündeme geldi. Nur Köşker son açıklamalarında, istifasının temelinde Ersoy'un yönetim tarzı ve kişisel tacizlerinin olduğunu söyledi.

Nur Köşker Kimdir?

Medya sektörüne 21 yaşında adım atan Nur Köşker, başarılı eğitim hayatı ve dil yetkinliği ile tanındı. Boğaziçi Üniversitesi'nden çift anadal yaparak mezun olan Köşker, İngilizce başta olmak üzere üç yabancı dile hakimiyetiyle dikkat çekti. Özellikle uluslararası siyasetçilerin simültane tercümesini yapabilecek düzeydeki dil bilgisi, onu sektörde öne çıkaran özelliklerinden biri oldu.

Kariyerine ATV Haber merkezinde muhabirlik yaparak başladı ve burada edindiği saha deneyimini spikerliğe taşıdı. Ardından, yayın hayatı kısa süren ancak güçlü kadrosuyla ses getiren Olay TV'ye transfer oldu. Kanalın kapanmasının ardından bir süre 24 TV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kariyerindeki en önemli duraklardan biri olan Habertürk TV'de hafta sonu bültenleri ve tartışma programları sundu. Ancak burada yaşadığı yönetimsel sorunlar ve mobbing iddiaları nedeniyle görevinden ayrıldı. 2025 yılı itibarıyla mesleki yolculuğuna KRT TV'de devam eden deneyimli spiker, burada "Gündem Özel" ve "Hafta Sonu Ana Haber" gibi programların sunuculuğunu üstlendi.

Taciz İddiaları

Spiker, Mehmet Akif Ersoy'un kanal içindeki gücünü kullanarak çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu ve kendisinin de bu durumdan doğrudan etkilendiğini dile getirdi. Ersoy'un "dokunulmaz" olduğuna dair oluşan algının, mağdurların seslerini çıkarmasını engellediğini vurgulayan Köşker, yargı sürecinin başlamasıyla birlikte konuşma cesareti bulduğunu belirtti. Bu açıklamalar, Ersoy'a yönelik soruşturmanın sadece adli değil, kurumsal yönetim ve iş etiği boyutunu da gündeme taşıdı.