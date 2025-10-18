Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini ekledi. Tekirdağ ve Edirne’de düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 809 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi.

1 tonu aşan uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Gümrük Sahası ve İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen aramalarda, gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu büyük bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.

Yapılan detaylı incelemelerde, Tekirdağ Gümrük Sahası’nda 1 ton 153 kilo, İpsala Gümrük Kapısı’nda ise 173 kilo olmak üzere toplam 1 ton 326 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Bu operasyonların, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yürütüldüğü, şüpheli araçların sistematik takiple tespit edildiği belirtildi.

Narkotik risk analizi sonuç verdi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi sayesinde, uyuşturucu madde taşıyan araçlar gümrük sahasına girişte tespit edildi. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilen büyük miktarda esrar bulundu.

Toplum sağlığı ve kamu güvenliği için “sıfır tolerans” politikası

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede “sıfır tolerans” anlayışıyla hareket edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gümrükler Muhafaza birimlerimiz, sadece milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, toplum sağlığını, gençlerimizin geleceğini ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı da kararlılıkla mücadele etmektedir.”

Açıklamada ayrıca, uyuşturucuyla mücadelenin aile ve toplum yapısını koruma hedefiyle sürdürüldüğü, bu alanda yürütülen çalışmaların kesintisiz devam edeceği kaydedildi.

Soruşturmalar başsavcılıklarca sürdürülüyor

Dev operasyonların ardından, ele geçirilen uyuşturuculara ilişkin adli süreçler başlatıldı. Soruşturmaların Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdüğü bildirildi.