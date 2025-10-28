Son Mühür- Türkiye Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremle bir kez daha deprem gerçeğiyle yüz yüze kaldı.

10 Ağustos tarihinde de 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Sındırgı'dan meydana gelen son depremin ardından Maden Tetkik Arama Müdürlüğü harekete geçti.

MTA'nın 6.1 büyüklüğündeki Sındırgı merkezli depremin başta Balıkesir olmak üzere İzmir, İstanbul, Manisa, Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya, Çanakkale, Bursa, Eskişehir ve Uşak'ta da etkili bir şekilde hissedildiğine dikkat çekilen değerlendirmede Sındırgı fayının Simav Fay Zonu ve Gelenbe Fay Zonu olarak adlandırılan aktif fayların kesişim noktasında olduğu belirtildi.

MTA'nın son depremle ilgili değerlendirme raporunda 10 Ağustos depremi sonrası bölgede 14.000 bin deprem olduğuna dikkat çekilerek, depremlerin oluş düzeni ve sayısının tektonik deprem etkinliği dışında bölgede farklı jeodinamik süreçlerin de etkili olabileceği vurgulandı.



Mw:6.1 büyüklüğündeki bir depremin ardından geçen yaklaşık iki buçuk aylık sürede meydana gelen depremlerin oluş düzeni ve sayısı olağan tektonik deprem etkinliğinin dışında, bölgede farklı jeodinamik süreçlerin de etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Kurumumuz tarafından yürütülen yerkabuğu araştırmaları, bu bölgenin altında oldukça sığ derinliklere kadar ulaşan astenosferik yükselim alanlarının varlığını ortaya koymuştur.



Bu bakış açısıyla, bölgede meydana gelen deprem fırtınalarının astenosfer yükselimleriyle ilişkili olarak başladığı ve sığ derinliklerdeki faylara nüfuz ederek farklı mekanizma çözümleri gösteren depremler ürettikleri değerlendirilmektedir.



