Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlamıştı. Duruşmaya 34’ü tutuklu toplam 200 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Aktaş’tan ilk açıklama: “Kaçmadım, buradayım”

Duruşmaya, yanındaki yaklaşık 15 kişilik koruma ekibiyle katılan Aktaş, mahkeme salonuna girişinde şunları söyledi:

“Adalet mülkün temelidir. İlk gün söylediğim gibi, kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım.”

Aktaş’ın koruma ordusuna yönelik tepkilere, avukatı cevap verdi:

“Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Bu, suikast tehditlerine karşı devletin sağladığı resmi korumalardır.”

Duruşma, yarın saat 10.00’da devam edecek.

Basın ve medya düzeni

Mahkeme, duruşmayı izlemek isteyen basın mensupları için 25 kişilik kontenjan belirledi. Her medya kuruluşundan yalnızca bir gazeteci salon içine alınırken, diğer basın mensupları duruşmayı ayrı bir alandan takip etti. Mahkeme ayrıca cep telefonu ve kayıt cihazlarını yasakladı, sanık başına üç avukat ile temsil sınırı koydu.

Bazı sanıkların, aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 kişinin savunmalarının bulundukları illerde alınması için müzekkere yazıldı.

Duruşma programı ve usul kuralları

Mahkeme heyeti, duruşma programına dair bilgiler verdi:

Günlük duruşmalar saat 10.00’da başlayacak, 12.00’de mola verilecek ve 13.30’da devam edecek.

Günlük yargılamalar 17.00-18.00 civarında tamamlanacak.

Haftanın beş günü duruşmalar yapılacak, ara günler olabileceği belirtildi.

Cuma günleri, trafik koşullarına bağlı olarak duruşmalar öğlene kadar sürebilecek.

Hakim ayrıca, duruşmaların uzun sürebileceği göz önünde bulundurularak tutukluluk durumlarına ara değerlendirme yapılabileceğini açıkladı.

Koruma tartışması ve canlı yayın talebi

Adana Barosu’ndan bir avukat, duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etti. Avukat Hüseyin Ersöz, Aktaş’ın yoğun koruma eşliğinde gelmesine tepki gösterdi. Aktaş’ın avukatı ise bu korumaların devlet tarafından sağlandığını belirtti.

Duruşma sırasında basın mensupları ve Jandarma ekiplerinin oluşturduğu kalabalık da tartışmalara konu oldu.

Sanık avukatlarından talepler

Duruşmada bazı sanık avukatları, yetkisizlik ve dosyanın ayrılması (tefrik) taleplerinde bulundu. Aktaş’ın avukatı ise bu taleplerin reddini isteyerek, davanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesini talep etti.

Kimlik tespitleri ve gelir beyanları

Yaklaşık 1.5 saat süren kimlik tespitlerinde, sanıkların adres, meslek ve gelir bilgileri doğrulandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, mal varlığı ve gelirine el konulduğunu belirtti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adli sicil kaydının olmadığını ifade etti.

Aktaş, mesleğini “iş insanı”, aylık gelirini ise 250 bin TL olarak beyan etti.

Hukukçular, uzun tutukluluk süresinin sanıkların gelir beyanlarını güncellemelerine neden olduğunu belirtti.

İddianamenin özeti ve suçlamalar

Dava, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ilk operasyonun 13 Ocak 2025’te gerçekleştirilmesiyle başlamıştı. 578 sayfalık iddianamede, Aktaş “suç örgütü lideri” olarak tanımlanıyor ve 704 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer belediye başkanlarına yönelik cezalar ise 9 ile 415 yıl arasında değişiyor.

İddianamede, 63 eylemden 43’ünde ihaleler bazında suç oluşmadığı tespit edildi. Ayrıca, gizli tanıkların ifadelerinin ses ve görüntülerinin değiştirilerek duruşmada hazır edilmesine karar verildi.

İlk gün tamamlandı

Duruşmanın ilk günü, hakların tanıtılması, kimlik tespitleri ve usule ilişkin taleplerle tamamlandı. Yarın, tutuklu sanıkların savunmaları ile duruşma saat 10.00’da devam edecek. İlk savunmayı Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan yapacak.