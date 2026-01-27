Türkiye'de yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen peş peşe depremler hem bölge halkında, hem de Türkiye genelinde endişeleri artırıyor. Bir deprem haberi de Erzincan'dan geldi.

Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.40 sıralarında meydana gelen depremin meydana geldiği derinlik 14.64 KM olarak açıklandı. Deprem, bölge halkında endişe yarattı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Erzincan Refahiye'deki depremle ilgili aktarılan son dakika verileri: