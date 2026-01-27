Son Mühür- Başkent Ankara siyaseti TBMM'nin tatil dönüşünde hareketli bir gündeme sahip olacak gibi görünüyor.

31 Mart seçimlerinin ardından sık sık gündeme getirilen ancak gerçekleşmeyen kabine değişikliği bir kez daha gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan dönemde yol arkadaşlığı yapan isimlerde değişikliğe gideceğine dair iddiaları dile getiren son isim Ankara kulislerini yakından tanıyan deneyimli gazeteci Bülent Aydemir oldu.

Önümüzdeki hafta düğmeye basılır...

Kabine değişikliği, eli kulağında hatırlatmasında bulunan gazeteci Bülent Aydemir,

''TBMM sömestr tatilinde. Önümüzdeki hafta Genel Kurul başlıyor.

Meclis’in açılışı ile birlikte yeni bakanların yemin edip göreve başlamalarına tanıklık edeceğiz.

Güçlü sinyaller bu yönde…

Kabinede 4-5 bakanı kapsayan değişiklik olacağı belirtiliyor…'' mesajı verdi.



Kimlerin adı geçiyor?



Olası bir kabine değişikliğinde koltuğu kaybetmesi beklenen en güçlü adaylar olarak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin soğuk baktığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özellikle asgari ücret tartışmaları sırasındaki performansıyla tepkilerin hedefi olan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya faciasından sonra ismi sık sık gündeme gelen Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy isimleri ön plana çıkmış durumda.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da koltuğu kaybetme ihtimali olduğu konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde de devam etmesi bekleniyor.