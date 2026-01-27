Son Mühür - BBC’nin haberine göre Meta, sosyal medya platformlarında kullanıcı deneyimini dönüştürecek yeni bir adımı devreye soktu. Şirket; Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta yapay zekâ odaklı ayrıcalıklar içeren premium abonelik modelini test etmeye başladı.

Yeni sistemle birlikte Meta, klasik sosyal medya kullanımını içerik üretimi ve yapay zekâ tabanlı hizmetlerin merkezine alan bir yapıya dönüştürmeyi hedefledi.

Yapay zekâ destekli özel araçlar devreye giriyor

Premium abonelik paketlerinde odak noktası yapay zekâ araçları oldu. Kullanıcıların fikirlerini görselleştirmesine imkân tanıyan yeni nesil üretim araçları ile “Vibes” adlı video oluşturma uygulaması gibi özellikler yalnızca ücretli abonelere açıldı. Meta, bu hamleyle sosyal medya platformlarını aynı zamanda birer “dijital üretim merkezi” haline getirmeyi amaçladı.

“Manus” ile otonom asistan modeli

Yeni sistemin en dikkat çeken unsurlarından biri “Manus” adlı abonelik paketi oldu. İşletmeler ve bireysel kullanıcılar için geliştirilen Manus, klasik sohbet botlarının ötesinde bir yapı sundu.

Manus sistemi;

Görev planlaması yapabiliyor,

Talimatları bağımsız şekilde uygulayabiliyor,

Süreçleri kendi başına tamamlayabiliyor.

Meta ekibi, Manus yeteneklerinin Meta AI ile entegre edilmesiyle hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler için “çok amaçlı otonom dijital asistanlar” sunmayı hedefledi.

Paylaşımlara sınırlama testi

Yeni dönemin en tartışmalı başlığı ise paylaşım kısıtlamaları oldu. İngiltere ve ABD’de bazı kullanıcılara gönderilen bildirimlere göre Meta, bağlantı (link) paylaşım sayısına sınırlama getiren bir sistemi test sürecine aldı.

Bu kapsamda;

Ücretsiz kullanıcılar belirli sayıda bağlantı ve içerik paylaşımı yapabilecek.

Premium aboneler ise sınırsız paylaşım hakkına sahip olacak.

Şirket, testin amacını “bağlantı odaklı paylaşımların aboneler için katma değer oluşturup oluşturmadığını ölçmek” olarak açıkladı. Uygulama, birçok kullanıcıdan tepki aldı.