Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda başarı gösteren Türk müteahhitlerini ödüllendirdikleri törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, firmaların disiplinli çalışma anlayışı, yüksek kalite standartları ve etik iş ahlakının, Türkiye’nin küresel güvenilirliğini pekiştirdiğini vurguladı.

54 yıllık yurt dışı tecrübesi

Erdoğan, Türk inşaat sektörünün 1972 yılında yurt dışı projelere başladığını hatırlatarak, geçen 54 yılda sektörün birçok başarıya imza attığını belirtti. Cumhurbaşkanı, “Bugüne kadar dünyanın 138 ülkesinde, 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar doları aşan iş hacmine ulaştık. Bu başarıların büyük kısmı, bizim iktidar dönemimizde gerçekleştirildi” dedi.

Uluslararası listelerde öne çıkıyorlar

Türk müteahhitlerinin başarısının, sektörün önde gelen uluslararası dergileri tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması” listesinde de görüldüğünü ifade eden Erdoğan, Türk firmalarının listede ikinci sırada yer aldığını açıkladı. Önceki yıl 43 firma ile temsil edilen Türkiye, bu yıl listede 45 firma ile yer aldı. İlk 100 firma arasında 8 Türk şirketinin bulunduğunu, bunlardan ikisinin ise ilk 50 içinde yer aldığını kaydetti.

Uluslararası gelirlerde dokuzuncu sıradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 Türk firmasının uluslararası projelerden elde ettiği gelirin 20.8 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye’nin gelir sıralamasında dokuzuncu sıraya yükseldiğini aktardı. Erdoğan, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörün başarı grafiğini kararlılıkla sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Erdoğan, enflasyonun yüzde 30,89 ile son 49 ayın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, “2025 yılı, dengelerin tekrar yerine oturduğu, ihracat ve turizmde rekorların kırıldığı bir yıl oldu” dedi.

Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerindeki artışın sürdüğünü belirterek, rezervlerin ilk kez 200 milyar dolar bandını aştığını kaydetti. Erdoğan, “2002 yılında 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri, geçen hafta itibarıyla 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik” ifadelerini kullandı.

İstihdam ve işsizlikte iyileşme

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son 31 aydır tek hane seviyesinde seyrettiğini belirten Erdoğan, istihdamdaki olumlu tablonun ekonomideki güçlenmeye işaret ettiğini söyledi.

Rekor seviyede ihracat ve hizmet gelirleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2025 yılında mal ihracatında 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı. İhracat, bir önceki yıla göre 11,7 milyar dolar artış gösterdi. Hizmetler ihracatında da hedeflerin aşıldığını belirten Erdoğan, 2025 yılında 121 milyar dolar hizmet ihracatı hedefinin eylül ayında yakalandığını ifade etti.

Türkiye ekonomisi pozitif ayrışıyor

Erdoğan, mali disiplinin sürdürülmesi, enflasyonun düşmesi, cari fazlaya doğru ilerlenmesi ve reformların hayata geçirilmesinin Türkiye ekonomisini benzer ülke ekonomilerinden kalıcı biçimde pozitif yönde ayrıştıracağını vurguladı.

Erdoğan, “Çalışan, üreten, yatırımcı, genç, kadın ve emekliler dahil olmak üzere 86 milyonun refahına doğrudan yansıyacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı, yakalanan ekonomik ivmenin arkasında 23 yıllık bir emeğin bulunduğunu belirterek, “Bu verileri yalnızca rakamlar olarak görmek, sizlere ve ihracatçılarımıza karşı büyük bir haksızlık olur” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilerleme ve küresel vizyon

Erdoğan, sadece ekonomik alanda değil, siyasi ve uluslararası ilişkilerde de önemli mesafeler kaydedildiğini söyledi. Türkiye’nin istikrar ve güvenini pekiştirirken, “Dışarıda 360 derece vizyonla tüm dünyaya ulaştık. Ekonomi ve ticarette güçlenmek için kıtalar aşarak, daha önce hiç ayak basılmamış bölgelere iş dünyamızla çıkarma yaptık” ifadelerini kullandı.

Suriye’de yeniden imar ve iyileşme hedefi

Cumhurbaşkanı, Suriye’de eski rejimin varil bombalarıyla enkaza çevirdiği yerleşim birimlerinde kapsamlı bir inşa ve ihya seferberliğinin başlatılacağını açıkladı. Erdoğan, “Suriye istikrara ve güvene kavuştukça, olumlu etkilerini başta biz olmak üzere tüm komşu ülkeler hissedecek” dedi.

Bölgesel etki ve gelecek perspektifi

Erdoğan, zulmün etkilerinin silinmesi ve Türkiye’nin destekleriyle Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasının bölgeye olumlu rüzgarlar getireceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, “Yaralarını saran bir Suriye ile birlikte, bölgemizde artık çok farklı bir tablo oluşacak” ifadelerini kullandı.