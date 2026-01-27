Son Mühür - Mahkeme kayıtlarına göre Pat McGrath Labs, iflas koruması başvurusunu 22 Ocak’ta Florida Güney Bölgesi’nde sundu. Dosyada şirketin toplam borç ve yükümlülüklerinin 50 ila 100 milyon dolar arasında olduğu bildirildi.

Tedarikçi ve çalışan ödemeleri için acil talep

Başvuru kapsamında şirket, faaliyetlerin aksamaması amacıyla kritik tedarikçilere yapılacak 426 bin 402 dolarlık ödeme için acil dilekçe verdi. Ayrıca çalışanlara ait maaş, ücret ve diğer hak edişlerin karşılanması için 689 bin 324 dolarlık ek ödeme talebi de mahkemeye sunuldu.

10. yıl kutlamasından iflas sürecine

İngiliz makyaj sanatçısı Pat McGrath tarafından kurulan marka, Ekim ayında kuruluşunun 10. yılını kutlamıştı. Şirket, 2018’de özel sermaye fonu Eurazeo’dan aldığı 60 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşmıştı. Ancak Eurazeo’nun 2021’de yatırımdan çıkması, şirketin finansal yapısında kırılma noktası olarak kayda geçti.

Değerleme yüzde 88 geriledi

Şirketin yatırımcılarından Sienna Investment Managers, 2024 yılında yaptığı değer düşüklüğü kaydıyla Pat McGrath Labs’in örtük değerlemesini yüzde 88 oranında aşağı çekti. Bu revizyon, şirket değerinin yaklaşık 174 milyon dolar seviyesine gerilediğine işaret etti. Sienna, 2025 yılı içinde yatırımdan çıkma planını da kamuoyuna duyurdu.

Varlık satışı askıya alındı

Moda ve perakende sektörünü yakından izleyen WWD’nin haberine göre iflas başvurusu, markanın varlıklarını açık artırmayla satışa çıkarmaya hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından geldi. Ancak bu satış süreci, iflas koruması talebi sonrası süresiz olarak ertelendi.