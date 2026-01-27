Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ismi üzerinden yürütülen tartışmalara yayınladığı videolu bir mesajla yanıt verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için hazırlanan iddianamede, şüpheli iş insanı Halil Tolga Ayvazoğlu'nun suçlamalarına hedef Başarır, ''Hakkımda yürütülen yeni bir alçaklıkla karşı karşıyayım!'' hatırlatmasında bulundu.

''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek iddianamesinde bir iftiracı hakkımda; Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para veriyor, iddialarında bulunuyor'' diyen Başarır,

''Savcılık araştırmasını yapmış, Antalya’da hiçbir taşınmazımın olmadığını tespit etmiş ve iddianameye yazmış.

Ama özellikle havuz medyasında sanki hakkımda bir soruşturma varmış, bu iddialar doğruymuş gibi bir algı yürütülüyor.

Benim alnım ak!

Tüm banka hesaplarım, tapu kayıtlarım, telefon kayıtlarım incelensin!

Bugün itibariyle bu iftiracı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.

Hakkımda yürütülen algı çalışmasını ve alçaklık yapanları da kamuoyunun takdirine sunuyorum'' ifadelerine yer verdi.



CHP'den ardı ardına destek mesajları...



Başarır'a destek CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

''Bir iftiracının beyanını, gerçeğe aykırılığı savcılık araştırmasıyla ortaya konulmuşken, İddianame kapsamına almak, algı oluşturma çabasından başka bir şey değildir'' hatırlatmasında bulunan Günaydın,

''Bu kumpaslara karşın Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır onurlu bir şekilde meydan okuyor, “tüm malvarlığımı araştırın” diyor. Kendisini bu tutumundan dolayı yürekten kutluyorum.

Bu memleketin kaynaklarının, çeyrek asır boyunca nasıl yağmalandığını çok iyi biliyoruz.

Bunların hesabı er geç sorulacak, tetikçi medya ve tüm işbirlikçilerin kumpasları ellerinde patlayacak..

Kum saati çalışıyor...'' mesajı verdi.

Bu çamur bize yapışmaz...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, ''Yalanlarınız, iftiralarınız Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır’ın onurlu duruşuna çarpıp döner. Bu çamur bize yapışmaz.

Bu aciz saldırılarınız, korkunuzun ispatıdır. Sonuna kadar omuz omuzayız!'' sözleriyle Başarır'ın açıklamalarına destek verdi.

