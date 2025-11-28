Son Mühür- Ünlü şarkıcı, dar kalıplı ve dekolteli gri elbisesi nedeniyle yürümekte zorlandığı anlarla dikkat çekti. Lansmanda adım atarken kontrollü hareket ettiği görülürken, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Cesur elbise gecenin odağı oldu

Sıla’nın özel tasarım olduğu belirtilen iddialı elbisesi, hem şıklığı hem de kısıtlı hareket imkânı nedeniyle gece boyunca konuşulan detayların başında yer aldı. Dar kesimin yürüyüşüne engel olduğu anlar, davetliler tarafından da fark edilirken, şarkıcının sahneye ve merdivenlere çıkarken ekstra özen gösterdiği gözlemlendi.

İlker Kaleli lansmanda yalnız bırakmadı

Sıla, gecede sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte boy gösterdi. Çift, lansmana el ele katılırken, Kaleli’nin gece boyunca Sıla’ya eşlik ettiği ve destek olduğu öğrenildi. İkilinin uyumu ve samimi halleri objektiflere yansıyarken, çiftin birlikte verdiği görüntüler davetlilerin ilgisini çekti.