Son Mühür- Poyraz Karayel, Bir Aile Hikayesi, Kardeşlerim, Sustalı Ceylan ve son olarak Rüya Gibi dizisindeki performansıyla tanınan Celil Nalçakan, yaşadığı trafik kazasını takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, kazaya ilişkin araç görüntülerini de yayınlayarak süreci şeffaf şekilde aktardığını belirtti.

“Direksiyon hakimiyeti kaybedildi”

Kazanın oluşuna dair bilgi veren Nalçakan, “Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti” ifadelerini kullandı.

“Bizde çizik bile yok”

Sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan oyuncu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda.”

Araçlarda hasar var, ekipler inceleme başlattı

Nalçakan'ın aktardığına göre kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçlarda ciddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin gerekli incelemeleri gerçekleştirdiği öğrenildi.