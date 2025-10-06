Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi kamuoyuna duyurdu. Piyasa istikrarını sağlama ve vatandaş mağduriyetini önleme hedefiyle, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen toplam 1.416 kişi hakkında işlem yapılarak 172 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Bakanlık, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir yapının tesis edilmesi yönündeki faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yönetmelik değişikliği ile yeni denetim dönemi

Bakanlık, fahiş artışların önüne geçmek amacıyla Mayıs ayı sonunda kritik bir Yönetmelik değişikliği hayata geçirdi. Bu düzenleme ile internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yapılması yasaklandı.

Yeni düzenleme, yalnızca emlak işletmeleriyle sınırlı kalmadı. Taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer tüm kişilerin de bu tür artışlara aracılık etmesi veya bahiş fiyatlandırma yapması durumunda idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği hükme bağlandı. Bu adım, piyasa dengesini korumak için sorumluluğun kapsamını genişletti.

Son dönem incelemelerinde ağır yaptırım kararı

Bakanlığın elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanları üzerinde gerçekleştirdiği detaylı inceleme ve analizler, son dönemde büyük bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Bu incelemeler neticesinde;

70 taşınmaz sahibinin ve

186 emlak işletmesinin

ilan fiyatlarında ekonomik gerçeklerle uyuşmayan fahiş artışlar yaptığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında, toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kararlı mücadelede toplam yaptırım 172 Milyon TL'ye ulaştı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı genel tabloya göre, bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1.416 kişi hakkında işlem tesis edilmiş ve uygulanan toplam idari para cezası miktarı 172 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu rakam, Bakanlığın emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısını oluşturma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Bakanlık, kamuoyuna yaptığı duyuruda, vatandaşların menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmaya devam edeceğini ve haksız uygulamalara göz yumulmayacağını vurguladı. Emlak piyasasındaki spekülatif hareketlere karşı denetimlerin artarak sürmesi bekleniyor.