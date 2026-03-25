İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik gerilim, Washington’dan gelen "gizli pazarlık" iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı üst düzey yetkililerle aktif bir müzakere süreci yürüttüklerine dair açıklamaları, Tahran kanadında sert bir karşılık buldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, devlet televizyonuna verdiği mülakatta, Trump’ın iddialarını gerçek dışı olarak nitelendirerek Beyaz Saray’ın bir algı yönetimi içerisinde olduğunu savundu.

"Yenilginizi anlaşma makyajıyla süslemeyin"

Albay Zülfikari, Washington yönetimine yönelik gerçekleştirdiği hitabında, ABD’nin bölgedeki politikalarının başarısızlığa uğradığını ve bu başarısızlığın "müzakere" söylemleriyle örtülmeye çalışıldığını ileri sürdü. "Yenilginizi bir uzlaşı veya anlaşma gibi pazarlamaktan vazgeçin" diyen Zülfikari, İran’ın ilkeli duruşunun sarsılmaz olduğunu vurguladı. Vaatlerin ve diplomatik oyalama taktiklerinin miadının dolduğunu belirten Sözcü, Tahran’ın mevcut şartlar altında ABD ile herhangi bir masaya oturma niyetinin bulunmadığını ve bu tavrın ne bugün ne de gelecekte değişmeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

Trump’ın "Doğru kişilerle konuşuyoruz" iddiası tansiyonu yükseltti

Gerilimin fitilini ateşleyen gelişme ise Başkan Trump’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar oldu. Trump, İran yönetiminin ekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle ABD ile bir anlaşma yapmaya can attığını öne sürmüştü. İranlı liderlerin sahadan çekildiğini iddia eden Trump, "Şu an kiminle konuşulacağını kimse tam olarak bilmiyor olabilir ama biz perde arkasında doğru isimlerle temas halindeyiz ve görüşmelerimiz aktif olarak sürüyor" ifadelerini kullanarak, Tahran yönetiminde bir çatlak olduğu imasında bulunmuştu.

Psikolojik tedavi çıkışı

Zülfikari, Trump’ın bu iddialarını "hayal ürünü" olarak tanımlayarak eleştirilerinin dozunu artırdı. ABD Başkanı’nın gerçeklikten kopuk bir şekilde kendi kendine müzakere yürüttüğünü savunan İranlı Albay, Trump’ın ruh halinin ve sergilediği tutumun klinik bir vaka olduğunu, psikolojik bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu iddia etti. Tahran cephesinden gelen bu sert açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik kanalların tamamen kapalı kalmaya devam edeceğinin sinyalini verirken, Washington’ın müzakere iddialarının İran iç siyasetinde bir karşılığı olmadığını bir kez daha tescilledi.

