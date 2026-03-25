Son Mühür- Erling Haaland, saha dışındaki hamlesiyle gündeme geldi. Manchester City forması giyen Norveçli yıldız, tarihi bir eseri satın alarak ülkesine bağışladı.

432 yıllık eser açık artırmada alındı

Katıldığı bir açık artırmada Viking krallarına ait 432 yıllık bir destanı satın alan Haaland’ın, eser için 118 bin euro ödediği öğrenildi. Nadir eser kategorisinde yer alan kitabın, İskandinav tarihine ışık tutan önemli metinlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Kültürel miras vurgusu

Başarılı futbolcu, satın aldığı tarihi eseri Norveç’e bağışlama kararı aldı. Bu adım, Haaland’ın yalnızca spor alanındaki performansıyla değil, kültürel değerlere yaklaşımıyla da dikkat çekmesine neden oldu.

Sosyal medyada geniş yankı

Haaland’ın bu jesti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.