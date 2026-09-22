Tuvalette sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatmak sanıldığından daha önemli. Kapağın açık bırakılması halinde sifonun oluşturduğu basınç, klozet içerisindeki mikroskobik su damlacıklarını havaya kaldırıyor. Bu damlacıklar banyonun farklı noktalarına taşınıyor.

Damlacıklar 1,5 metreye kadar yükseliyor

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Bruce Hirsch’e göre sifon mekanizması, kısa sürede yüksek miktarda suyu hareket ettiriyor. Bu sırada oluşan basınç küçük damlacıkları yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe çıkarıyor.

Havaya karışan damlacıklar lavabo, havlu, duvar ve diş fırçası gibi yüzeylere ulaşıyor. Atık sudan yayılan parçacıklar salmonella, E. coli ve shigella gibi bağırsak patojenlerini de taşıyor. Hirsch, ciddi bağırsak enfeksiyonlarına yol açan Clostridioides difficile bakterisine de dikkat çekiyor.

Sifondan önce kapağı kapatın

Hirsch, alınabilecek en basit önlemlerden birinin sifona basmadan önce klozet kapağını kapatmak olduğunu belirtiyor. Böylece damlacıkların doğrudan banyoya saçılması sınırlandırılıyor.

Klozetin dış yüzeyi kadar sifon düğmesi, menteşeler, kapağın iki tarafı ve çevresindeki zemin de düzenli temizlenmeli. Tuvalet temizliğinde kullanılan bezin evin diğer bölümlerinde kullanılmaması, işlem bittikten sonra ellerin en az 20 saniye sabunla yıkanması gerekiyor.

Her kullanımdan sonra dezenfektan şart değil

Temizlik şirketi kurucusu Hai Hoang ise tuvaletin her kullanımın ardından güçlü kimyasallarla dezenfekte edilmesine gerek olmadığını belirtiyor. Düzenli temizlik yeterli olurken, evde hasta biri bulunması durumunda daha kapsamlı dezenfeksiyon öneriliyor.

Temizlik ürünlerinin yüzeye sürülüp hemen silinmemesi de önemli. Ürünün belirtilen süre boyunca yüzeyde kalması ve kullanım talimatlarına uyulması gerekiyor.