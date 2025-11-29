Marmaris’te etkili olan şiddetli fırtına üç yelkenliyi karaya sürüklerken, teknesi kıyıya vuran Rus vatandaşının kendi çabasıyla karaya çıkmayı başardığı öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış ve devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler teyakkuza geçti.

Sağanak yağmur ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kemeraltı Mahallesi Halk Plajı sahilinde bulunan üç yelkenli tekne, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya vurdu.

Ağaçların yollara devrildiği ve ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi

Teknelerden birinde bulunduğu öğrenilen bir Rus vatandaşının, teknenin karaya oturmasının ardından kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığı bildirildi. Yağışla birlikte ilçenin farklı noktalarında da ağaçların yollara devrildiği ve ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer vatandaşları uyardı

Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde AFAD ve belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü, riskli bölgelerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının bir süre daha devam edeceğini ifade ederek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.