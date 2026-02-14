Ege Bölgesi'nin en işlek demiryolu hatlarından biri olan İzmir-Ödemiş güzergahında ulaşım, bölgesel trenlerle sağlanmaya devam ediyor. Özellikle Adnan Menderes Havalimanı'na ulaşım ve ilçeler arası geçişlerde kritik bir rol oynayan bu hatta, günde karşılıklı 7 sefer düzenleniyor. Ancak yolcuların dikkat etmesi gereken önemli bir ayrıntı var. Son seferler sadece cuma günü de dahil olmak üzere hafta sonları hizmet veriyor. İşte vatandaşların merakla beklediği güncel sefer saatleri...

İZMİR ÖDEMİŞ TREN SAATLERİ KAÇTA? (BASMANE KALKIŞ)

Basmane Garı'ndan hareket eden trenler, Gaziemir ve Torbalı gibi ana arterleri geçerek Ödemiş'e ulaşıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına TCDD, son seferin sadece hafta sonu yapıldığını özellikle belirtiyor.

Sefer No Basmane Gaziemir Havalimanı Torbalı Bayındır Ödemiş Varış 1. Tren 06:20 06:39 06:44 07:14 07:46 08:28 2. Tren 09:20 09:39 09:44 10:15 10:43 11:18 3. Tren 12:30 12:49 12:54 13:24 13:58 14:39 4. Tren 15:05 15:25 15:31 16:05 16:35 17:14 5. Tren 17:05 17:25 17:31 18:03 18:40 19:21 6. Tren 20:30 20:49 20:54 21:24 21:53 22:27 7. Tren* 22:05 22:25 22:30 23:00 23:28 00:02

ÖDEMİŞ İZMİR TREN SAATLERİ NE ZAMAN? (DÖNÜŞ SEFERLERİ)

Ödemiş Şehir İstasyonu'ndan sabahın ilk ışıklarıyla başlayan seferler, gece saatlerine kadar devam ediyor. Dönüş yolunda da hafta sonu ek sefer uygulaması geçerliliğini koruyor.

Ödemiş'ten Basmane Yönüne Hareket Saatleri:

Sefer No Ödemiş Bayındır Torbalı Havalimanı Gaziemir Basmane Varış 1. Tren 05:20 06:05 06:39 07:09 07:14 07:33 2. Tren 07:05 07:47 08:24 08:56 09:01 09:19 3. Tren 08:45 09:21 09:51 10:20 10:26 10:45 4. Tren 12:00 12:41 13:16 13:45 13:50 14:09 5. Tren 14:50 15:34 16:04 16:33 16:38 16:57 6. Tren 17:55 18:41 19:16 19:45 19:50 20:09 7. Tren* 19:50 20:30 21:01 21:32 21:38 21:57

7. tren her iki seferde de yalnızca haftasonları çalışıyor.

BASMANE ÖDEMİŞ TRENİ DURAKLARI VE GÜZERGAHI

İzmir - Ödemiş bölgesel treni, yolculuk boyunca birçok ara istasyonda durarak yolcu indirip bindiriyor. Hattın tam güzergahı sırasıyla şu şekildedir:

İzmir (Basmane), Gaziemir, Adnan Menderes Havalimanı, Menderes, Pancar, Torbalı, Gürgür, Taşkesik, Arıkbaşı, Karpuzlu, Elifli, Furunlu, Bayındır, Yakaköy, Çatal, Pınarlı Durağı, Derebaşı, Doyranlı, İlkkurşun, Ödemiş Gar ve son durak Ödemiş Şehir.

TCDD İSTASYON TELEFON NUMARALARI

Bilet fiyatları, rezervasyon ve anlık sefer durumları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar için istasyonların iletişim numaraları da paylaşıldı:

İzmir Basmane İstasyonu: 0232 484 86 38 (07.00 - 21.30)

0232 484 86 38 (07.00 - 21.30) Torbalı İstasyonu: 0232 856 16 30 (06.00 - 21.30)

0232 856 16 30 (06.00 - 21.30) Bayındır İstasyonu: 0232 581 30 56 (05.45 - 20.45)

0232 581 30 56 (05.45 - 20.45) Ödemiş İstasyonu (Şehir): 0232 545 14 98 (04.45 - 18.00)