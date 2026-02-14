Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında aile kurumunu güçlendirmeye yönelik dev bir adım attıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Aile Buluşması" programında konuşan Başkan Aşgın, ihtiyaç sahibi ailelerin evlilik hazırlığındaki çocuklarına yönelik 50 bin TL tutarında karşılıksız destek verileceğini açıkladı. Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen anlamlı buluşmada, yerel yönetimin aile odaklı projeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ramazan ayıyla birlikte yeni bir destek dönemi başlıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, özellikle dar gelirli ailelerin omuzlarındaki maddi yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek, yeni hibe programının başvuru takvimine ilişkin detayları paylaştı. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını kapsayan bu nakdi yardımın başvurularının mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte alınacağını ifade eden Aşgın, sürecin tamamen şeffaf ve kriterlere dayalı bir onay mekanizmasıyla yürütüleceğini vurguladı.

Sosyal yardım alan ailelere yönelik kapsamlı avantajlar

Çorum Belediyesi'nin halihazırda sürdürdüğü destek mekanizmalarına dikkat çeken Başkan Aşgın, belediye bünyesinde hizmete açılan düğün salonunun sağladığı imkanları hatırlattı. Sosyal yardım listesinde kayıtlı olan yaklaşık 4 bin ailenin, belediyeye ait bu salondan %40 oranında indirimli yararlandığını belirten Aşgın, yeni hibe desteğinin bu yardımları taçlandıracak bir hamle olduğunu dile getirdi. "Anne dostu şehir" vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı, 50 bin TL’lik geri ödemesiz yardımın, yuva kurma aşamasındaki gençlerin temel ihtiyaçlarını karşılamada can suyu olacağını belirtti.

Toplam destek artıyor

Konuşmasında devletin evlenecek gençlere sunduğu geniş kapsamlı imkanlara da değinen Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projelerin önemine vurgu yaptı. Devletin uygun şartları taşıyan gençlere sağladığı 150 bin TL değerindeki, 2 yıl ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz kredi desteği için teşekkürlerini ileten Aşgın, yerel yönetim olarak bu sürece "çorbada tuzumuz olsun" mantığıyla dahil olduklarını söyledi. Merkezi hükümetin kredi imkanına ek olarak Çorum Belediyesi’nin sağlayacağı 50 bin TL’lik hibe, kentteki genç çiftler için toplamda önemli bir finansal kaynak oluşturacak.

Aile yılı vizyonuyla 10 yıllık kararlılık mesajı

Aile Yılı’nın önümüzdeki 10 yıl boyunca devam edecek stratejik bir süreç olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, yerel yönetimlerin bu vizyona entegre olmasının toplumsal huzur için kritik olduğunu savundu. Çorum’da yaşayan ve belediyeden düzenli sosyal destek alan ailelerin bu yeni hibe imkanından faydalanabilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Aşgın, bu uygulamanın şehrin sosyal dokusuna pozitif bir ivme kazandıracağına inandığını dile getirdi. Yeni evlenecek çiftlere şimdiden hayırlı olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı, projeyi Ramazan ayının manevi iklimiyle başlatarak toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

