Muğla’nın Bodrum ilçesinde beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından ilçede aralıklarla etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yollar dereye döndü, rögarlar taştı

Yağış sırasında ana arterler ve bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Derelerin debisi yükselirken, bazı bölgelerde rögar taşmaları yaşandı. Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak’ta bulunan kanalizasyon hattında meydana gelen taşma sonucu sokaktaki bir evi atık su bastı.

Vatandaşlar kendi imkânlarıyla müdahale etti

Evi atık suyla dolan vatandaşlar, ilk müdahaleyi kendi imkânlarıyla yaptı. İhbar üzerine MUSKİ ile Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi ve taşmanın yaşandığı noktada çalışma başlatıldı.

“Aynı sorunu sürekli yaşıyorum”

Evini su basan Songül Demir, yaşadıklarını anlattı. Sabah saatlerinde elektriklerde sorun yaşadığını fark ettiğini belirten Demir, evinin yol seviyesinin altında bulunması nedeniyle bu sıkıntının sık sık tekrarlandığını ifade etti. Kanalizasyon hattındaki tıkanma nedeniyle atık suyun doğrudan evine dolduğunu söyledi.

Feribot seferleri iptal edildi

Öte yandan ilçede etkili olan fırtına nedeniyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.