Japonya’da kış koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte otoyollarda tehlike büyüdü. Başkent Tokyo’nun kuzeybatısında bulunan Gunma eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Buzlanma zincirleme kazayı tetikledi

Japon basınında yer alan bilgilere göre, Kan-etsu Otoyolu’nda sabah saatlerinde yoğun buzlanma etkili oldu. Kayganlaşan yolda bir kamyonun başka bir kamyona çarpmasıyla başlayan kazalar, kısa sürede kontrolden çıkarak 50 aracın karıştığı büyük bir zincirleme kazaya dönüştü.

Can kaybı ve ağır yaralılar var

Yetkililer, kazada 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralanan 26 kişiden 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, sağlık ekiplerinin bölgede uzun süre müdahale yaptığı belirtildi.

Araçlar alev aldı, yangın saatlerce sürdü

Şiddetli çarpışmaların ardından yaklaşık 20 aracın alev aldığı, otoyol üzerinde büyük çaplı bir yangın çıktığı ifade edildi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının yaklaşık 7,5 saat sürdüğü, bu süreçte itfaiye ekiplerinin yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Otoyol trafiğe kapatıldı

Kaza ve yangın nedeniyle Kan-etsu Otoyolu’nun ilgili bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Temizlik ve hasar tespit çalışmalarının ardından yolun kademeli olarak ulaşıma açılması planlanırken, yetkililer sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kış şartları alarm veriyor

Yetkililer, özellikle Japonya’nın kuzey ve iç kesimlerinde kış koşullarının sertleştiğine dikkat çekerek, sürücülerin hız limitlerine uymaları, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarını yineledi. Gunma’daki kaza, buzlanmanın yol açabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.