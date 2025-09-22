Son Mühür/Merve Turan- CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de tutuklu bulunduğu süreçte yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul çevresinde planlanan yapılaşmalar ve kentin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, Ankara ile İstanbul’un şehirleşme ve planlama süreçlerini karşılaştırarak dikkat çekti.

Başkent Ankara: Yüzyılın vizyonu

İmamoğlu, açıklamasında 20. yüzyılın ilk çeyreğine atıfta bulunarak, Birinci Dünya Savaşı sonrası yeni devletin kuruluş sürecinde, tüm teknik ve coğrafi koşullar dikkate alınarak planlanan Ankara’nın önemine vurgu yaptı. İmamoğlu, Ankara’nın yalnızca bir başkent seçimi olmadığını, güvenlik, strateji ve geleceğe dair vizyonun bir yansıması olduğunu belirtti.

İstanbul’da rant ve yapılaşma tehdidi

21. yüzyılda ise İstanbul’un, tarihi ve kültürel değerleriyle korunması gereken bir kent olduğunu ifade eden İmamoğlu, özellikle Küçükçekmece Gölü çevresi ile Sazlıdere ve Terkos Barajı havzalarının inşaat baskısı altında olduğunu söyledi. İmamoğlu, askeri alanların lüks konut projelerine dönüştürülmesi ve milyonlarca metrekarenin betonlaşmaya açılmasının, kente iki milyon ek nüfus yükü getireceğini vurguladı.

Geleceğe yönelik uyarı

İmamoğlu, Ankara’yı kuran vizyoner yaklaşım ile İstanbul’a yönelik “rant odaklı” planlamalar arasında ciddi bir fark olduğuna dikkat çekti. “Tarihi sorumluluğumuz, İstanbul’u ve Türkiye’yi bu vizyonsuzluklardan korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir vatan bırakmaktır” ifadelerini kullandı.