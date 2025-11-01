İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, canlı kamera takibiyle düzenledikleri operasyon sonucunda metruk bir binada yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye hazırlanan 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma ekipleri metruk binayı takibe aldı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları üzerinden yapılan anlık takip sırasında Şehit Mehmet Mahallesi’nde bulunan terk edilmiş bir yapıda hareketlilik fark etti.

Ekipler, yapılan incelemede binada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığı yapan yabancı uyruklu kişilerin bulunduğunu belirledi.

Operasyonla 29 göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri, belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında binada saklanan Sudan, Senegal, Eritre, Filistin ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine geçiş planı yaptığı tespit edildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Operasyon sonrası göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen organizasyon şebekesine yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaçak geçişlere sıkı takip

İzmir genelinde son haftalarda artırılan denetimler kapsamında, özellikle Çeşme ve Seferihisar kıyılarında düzensiz göç hareketliliğinin yoğunlaştığı belirtiliyor. Jandarma ekipleri, sınır ötesi geçiş organizasyonlarını engellemek amacıyla metruk yapılar ve sahil hattında devriyelerini sıklaştırdı.