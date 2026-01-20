Sigortalı çalışanların merak ettiği konuların başında rapor parasının ne zaman yatacağı, nasıl hesaplanacağı ve hangi şartların arandığı geliyor. Peki 2026 yılında SGK rapor parası ne kadar, ne zaman yatar? İşte tüm detaylar...

SGK rapor parası ne zaman yatar?

SGK rapor parası, raporun sisteme işlenmesinin ardından ortalama 10-15 gün içinde hesaba yatıyor. Raporunuzu aldıktan sonra hızlıca işvereninize teslim etmeniz ve işverenin de 5 gün içinde e-Rapor sistemine girişi yapması gerekiyor.

Ödeme süreci şu şekilde işliyor:

Çalışan raporu işverene teslim eder

İşveren 5 gün içinde e-Rapor sistemine girer

SGK yetkilileri raporu inceler ve onay verir

Onay sonrası ödeme talimatı gönderilir

Para hesaba yatmadan önce SMS ile bilgilendirme yapılır

Ödeme PTT veya tanımlı banka hesabına aktarılır

2026 rapor parası ne kadar?

2026 yılında asgari ücret brüt 33.030 TL olarak belirlendi. Buna göre asgari ücretle çalışan birinin alacağı günlük rapor parası tutarları şu şekilde güncellendi:

Ayakta tedavide günlük rapor parası: 734,40 TL

Yatarak tedavide günlük rapor parası: 549,40 TL

Asgari ücrete göre örnek hesaplamalar:

3 günlük rapor parası: Ayakta tedavide yaklaşık 2.203 TL, yatarak tedavide 1.648 TL

5 günlük rapor parası: Ayakta tedavide yaklaşık 3.672 TL, yatarak tedavide 2.747 TL

10 günlük rapor parası: Ayakta tedavide yaklaşık 7.344 TL, yatarak tedavide 5.494 TL

Rapor parası nasıl hesaplanır?

Rapor parası hesaplaması, çalışanın brüt kazancı üzerinden yapılıyor. 21 Aralık 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişiklikle hesaplama yöntemi güncellendi:

Hastalık ve analık hallerinde: Son 12 aydaki prime esas kazançlar toplamı, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünerek günlük kazanç bulunuyor.

İş kazası ve meslek hastalığında: Kazanın olduğu tarihten önceki 12 aydaki son 3 aylık prime esas kazançlar dikkate alınıyor.

Hesaplama formülü:

Günlük brüt kazanç = Toplam brüt ücret / Toplam prim günü sayısı

Ayakta tedavi rapor ücreti = Günlük brüt kazanç x 2/3

Yatarak tedavi rapor ücreti = Günlük brüt kazanç x 1/2

Rapor parası alma şartları neler?

SGK'dan rapor parası alabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor:

Sigortalı çalışan olmak (4A veya 4B)

Yetkili hekim tarafından rapor almış olmak

Son 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi ödenmiş olmak

Raporun 2 günden fazla olması (SGK ilk 2 günü ödemiyor)

4B (Bağkur) sigortalılarının prim borcunun olmaması

Not: İş kazası geçirenlerden 90 gün sigorta prim ödenmesi şartı aranmıyor.

e-Devlet'ten rapor parası sorgulama nasıl yapılır?

Rapor parası durumunu e-Devlet üzerinden şu adımlarla sorgulayabilirsiniz:

e-Devlet'e giriş yapın (turkiye.gov.tr) Arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazın "4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme" seçeneğine tıklayın Ödeme durumunuzu ve tutarınızı görüntüleyin

Alternatif olarak ALO 170 hattını arayarak da rapor parası durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Rapor parası nereden alınır?

Rapor parası iki farklı yöntemle alınabiliyor:

1. Banka hesabı üzerinden: e-Devlet'te SGK ödemeleri için banka hesabınızı tanımladıysanız, para doğrudan hesabınıza yatırılıyor.

2. PTT üzerinden: Banka hesabı tanımlı değilse ödeme PTT şubelerinden alınabiliyor.

Önemli: Rapor parası hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içinde çekilmesi gerekiyor. Bu süre içinde alınmayan ödemeler SGK'ya iade ediliyor.

Doğum rapor parası 2026'da ne kadar?

Doğum iznindeki annelere 112 günlük rapor parası ödeniyor. 2026 yılında asgari ücretle çalışan bir annenin alacağı minimum doğum rapor parası tutarı yaklaşık 82.948 TL'ye yükseldi.

Rapor parası yatmazsa ne yapılmalı?

Rapor paranız beklenenden uzun süre yatmadıysa şu adımları takip edebilirsiniz:

İşverenin raporu sisteme girip girmediğini kontrol edin

e-Devlet üzerinden rapor durumunu sorgulayın

ALO 170 hattını arayarak bilgi alın

Gerekirse yazılı dilekçe ile SGK'ya başvurun

Ödemenin gecikmesi genellikle işverenin raporu geç sisteme girmesinden veya yoğun dönemlerde SGK işlemlerinin uzamasından kaynaklanıyor.