Son Mühür- SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılı Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın oranlarını açıkladı. Karakaş, maaşlara enflasyon verilerine göre %16–18 civarında zam yapılacağını ve ayrıca 1.000 TL taban artışının kesinleştiğini iddia etti. Ancak seyyanen zam beklentisi olanların hayal kırıklığı yaşayabileceğini vurguladı.

Enflasyon memur ve emeklileri zorluyor

Karakaş, değerlendirmelerinde sabit gelirli vatandaşların, yıllardır yüksek enflasyonun etkisi altında ezildiğine dikkat çekti. Mevcut memur emeklilerinin maaşlarının halen Emekli Sandığı Kanunu çerçevesinde hesaplandığını hatırlatan uzman, 2008 sonrası SGK sistemine girenlerin 2033 yılına kadar emekli olamayacağını belirtti. Bu nedenle analizinin odak noktasını mevcut emekliler oluşturdu.

Enflasyon verileri zam oranını belirleyecek

Uzman, Eylül 2025 itibarıyla tüketici fiyat endeksindeki artışın %3,23 olduğunu aktardı. Temmuz ve Ağustos aylarında kümülatif enflasyon %4,14 olarak gerçekleşmiş, Eylül verisiyle birlikte bu oran %7,5 seviyesine yükselmiş durumda.

Karakaş, memur maaşlarında %13,64 oranında bir artışın ve 1.000 TL taban zammın garanti olduğunu ifade ederek, yıl sonunda toplam maaş artışının %16,5–18,5 aralığında olmasını beklediğini kaydetti.

Seyyanen zam bekleyenler hayal kırıklığı yaşayabilir

Ankara kulislerinden edindiği bilgilere değinen Karakaş, hükümetin seyyanen zam konusunda “katı bir duruş” sergilediğini belirtti. Uzman, 2026 Ocak ayında seyyanen zam beklentisi olanların sonuçtan memnun olmayacağını ifade ederken, refah payının ise şimdilik netleşmediğini dile getirdi.

Yıl sonu enflasyon hedefi %30’un altında tutulacak

Karakaş, hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini %28,5 olarak belirlediğini, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise bu oranın %29,86 öngörüldüğünü hatırlattı. Uzman, “%30’un altında kalması, dezenflasyon sürecinde psikolojik eşik açısından kritik” dedi.

Kamu zamları ertelemeye açık

Enflasyonla mücadelede titiz bir sürecin yürütüldüğünü ifade eden Karakaş, bazı kamu zamlarının yıl sonuna kadar ertelenebileceğini belirtti. Uzman, bu dönemde refah payı ve diğer ek düzenlemelerin daha sonra netleşebileceğini söyledi.