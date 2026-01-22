Son Mühür- Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Şeyma Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını kabul etmişti.

Yapılan incelemelerde Subaşı’nın uyuşturucu kullandığı tespit edilmiş, konu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü isim hakkında adli süreç tamamlanarak serbest bırakılmıştı.

“Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” demişti

Yaşadığı sürecin ardından maneviyata yöneldiğini açıklayan Subaşı, sosyal medya hesaplarından sık sık Kur’an-ı Kerim paylaşımları yapmıştı.

Takipçileriyle duygusal mesajlar paylaşan Subaşı, bir paylaşımında “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum” ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti.

Sosyal medyada gündem olan takip hamlesi

Şeyma Subaşı, bugün sosyal medyada yankı uyandıran yeni bir adım attı. Subaşı, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldı.

Subaşı’nın son takip ettiği hesaplar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yer alması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.