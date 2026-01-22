Son Mühür- Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı’nın savcılıkta verdiği ifade kamuoyuna yansımıştı.

Hancı, ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul ederken, bu süreci yaşadığı boşanma dönemine bağlamıştı.

“Psikolojik olarak çok sarsıcı bir süreçten geçiyordum”

Savcılık ifadesinde yaşadığı ruh haline dikkat çeken Bilal Hancı, boşanma sürecinin kendisi üzerinde ağır bir psikolojik baskı oluşturduğunu söylemişti. Hancı ifadesinde şu sözlere yer vermişti:

“Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam’da maddeyi temin ederek uyuşturucu kullanmaya başladım.” Hancı’nın bu beyanı, yürütülen soruşturmanın dosyasına girdi.

Eski eşi Esin Çepni sessizliğini bozdu

Bilal Hancı’nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından, eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından uzun ve dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çepni, yıllardır yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak, kendisinin hedef haline getirildiğini ifade etti.

“Ben sevmiyorum diye sevene engel olmadım”

Çepni açıklamasında, yaşam tarzı tercihleri nedeniyle sürekli göz ardı edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum.

Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim.”

“Uyuşturucu kullanılırken de, aldatıldığımda da mağdur sayılmadım”

Açıklamasında yaşadığı zor süreçlere tek tek değinen Çepni, evlilik süresince yaşadıklarının görmezden gelindiğini vurguladı:

“Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, yapma etme diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim. Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım.

Arkadaşının karısı bana ‘senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın’ diyerek psikolojik şiddet uygularken de mağdur olamadım.”

“İşsiz bırakıldım, itibarım zedelendi”

Çepni, yaşananların yalnızca özel hayatıyla sınırlı kalmadığını, iş hayatının da olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Magazin sayfalarında çıkan iddialara ve iş iptallerine değinen Çepni, şu ifadeleri kullandı:

“Magazin sayfalarında bilmediğim bir sosyal medya hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanmadım.

İzmir’den e... getirip bir hafta ev tutulduğunda da ben mağdur değildim. Sosyal medyada domine ettiği çevre ve çalıştığım ajansın sahibi olan arkadaş tarafından aforoz edildim, bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım; yine mağdur değildim.”

“Annem aşağılandı, yine ben suçlandım”

Açıklamasında ailesinin de hedef alındığını belirten Çepni, annesinin aranarak aşağılandığını ifade etti: “Annem arandı, ‘bizim aile şerefimiz var’ denildi, annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim.”

“Oklar yine bana döndü”

Esin Çepni, yaşadığı tüm sürecin ardından yeniden suçlanan taraf haline getirildiğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, mecbur kaldığım, seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı. Yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum.

Neymiş, ben adamın psikolojisini bozmuşum. Size göre ne olduysam, olmadan önce de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık.”