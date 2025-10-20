Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının 20-24 Ekim haftasındaki ilk yarışmacısı olan Dilan Akçelik, izleyicilerin dikkatini çekti. Programın ilk gününde mutfağa giren Akçelik, yaptığı sunumlar ve aldığı yorumlarla konuşuldu. Yarışmada 200 bin TL’lik haftalık ödül için diğer dört yarışmacıyla yarışıyor.

Dilan Akçelik Kimdir?

Dilan Akçelik, Yemekteyiz programında haftanın ilk yarışmacısı olarak TV8 ekranlarında yer aldı. Kişisel bilgilerinin bir kısmı henüz açıklanmadı. Yaşı ve memleketiyle ilgili kesin bilgiler paylaşılmadı. Akçelik, yarışmadaki performansıyla haftanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Yemek hazırlıkları sırasında özellikle tatlı yapımında yaşadığı zaman sıkıntısıyla gündem oldu.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Dilan Akçelik, programa İstanbul’dan katılıyor. Yarışmanın 20-24 Ekim haftasında ilk gün yarışmacısı olarak TV8 ekranlarında yer alan Akçelik, İstanbul’da yaşıyor ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekiyor. Programda verdiği bilgiler doğrultusunda; yemek yapmayı, misafir ağırlamayı seven ve enerjik kişiliğiyle öne çıkan Dilan Akçelik, hafta boyunca diğer yarışmacılarla ödül için yarışıyor.

Yarışmadaki Performansı

Dilan Akçelik, yarışmanın ilk gününde jüriyi yemekleriyle etkilemeye çalıştı. Ancak bazı yarışmacılardan eleştiriler aldı. Rakiplerinden biri, hazırladığı sunumun yeterli olmadığını söylerken, Dilan bu eleştirilere sakin bir şekilde cevap verdi. Tatlı bölümünde kanoli hazırlığı sırasında süreyi yetiştirmekte zorlandı, bu da jüriden aldığı puanları etkiledi.

Sosyal Medya ve Hedefi

Yarışmanın şimdiden iddialı isimlerinden biri haline gelen Dilan Akçelik’in Instagram hesabı henüz paylaşılmadı. Programın yeni bölümlerinde kişisel bilgileri ve sosyal medya hesabının paylaşılması bekleniyor. Yarışmacı, haftanın sonunda en yüksek puanı alarak 200 bin TL’lik ödülün sahibi olmayı hedefliyor. İzleyiciler tarafından sevilip sevilmeyeceği ise haftanın ilerleyen bölümlerinde belli olacak.