Son Mühür- Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, beslenme alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kendime gerçekten iyi bakıyorum” diyen Şahin, fit kalmanın sırrını şu sözlerle paylaştı:



“Çok iyi beslendiğimi söyleyemem, istediğimi yiyorum. Hamburger, lahmacun, kebap tabii ki yerim ama porsiyonlarım büyük değil. Azar azar yiyorum.”

Spor ve genetiğe vurgu

Şahin, sporun hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, düzenli egzersiz yaptığını dile getirdi. Ancak formunu sadece beslenme ve sporla değil, genetik faktörlerle de ilişkilendirdi. “Çoğu şey genetik” ifadesini kullanan Miss Turkey güzeli, sağlıklı ve fit görünümünün temelinde aileden gelen yapının da etkili olduğunu söyledi.

Sosyal medyada ilgi üzerinde

Lüks yaşamı ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şevval Şahin’in bu açıklamaları, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı buldu. Hem beslenme tarzı hem de porsiyon kontrolüne yaptığı vurgu, özellikle takipçileri arasında tartışma yarattı.