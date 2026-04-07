Köpeklerle kurulan iletişim, insanların alışık olduğu kalıplardan oldukça farklı ilerliyor. Uzmanlara göre, insanların sevgi göstergesi olarak gördüğü bazı davranışlar köpekler için tam tersi anlamlar taşıyabiliyor. Bu durum, özellikle köpekleri severken yapılan hatalarda kendini gösteriyor.

Köpekler sarılmayı tehdit olarak algılıyor

Dikkat çekilen en önemli davranışlardan biri, köpeklere sarılmak. İnsanlar için sıcak ve samimi bir hareket olan sarılma, köpekler açısından tamamen farklı bir anlam taşıyor.

Köpekler doğaları gereği tehlike anında kaçma içgüdüsüyle hareket ediyor. Ancak sarılma sırasında hareket alanları kısıtlandığı için kendilerini sıkışmış hissediyorlar. Bu durum da onların savunmaya geçmesine neden olabiliyor.

Sarılma anında köpeğin kaçamaması, durumu daha da gergin hale getiriyor. Köpek bu durumda tehdidi ortadan kaldırmak için saldırgan davranışlar sergileyebiliyor.

Bu sinyallere dikkat edilmesi gerekiyor

Köpeklerin rahatsız olduğunu anlamak aslında zor değil. Uzmanlar, bazı küçük işaretlerin yaklaşan bir tepkinin habercisi olduğunu belirtiyor.

Köpek sarılma sırasında dudaklarını yalıyorsa, gözlerinin beyazı belirginleşiyorsa ya da esniyorsa bu durum stres altında olduğunu gösteriyor. Bu sinyaller çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ancak dikkat edilmediğinde sonuçlar ciddi olabiliyor.

Sarılmak yerine köpeğin yaklaşmasına izin verin

Köpeklerle iletişimde daha doğal bir yaklaşım öneriliyor. Köpeğin kendi isteğiyle yaklaşmasına izin vermek, daha güvenli bir iletişim kurulmasını sağlıyor.

Sarılmak yerine kulak arkası ve karın bölgesinin sevilmesi, köpekler tarafından daha olumlu karşılanıyor. Bu bölgeler köpeklerin rahatladığı alanlar arasında yer alıyor.

Sevgi gösterirken ölçü önemli

Köpeklerle iletişim kurarken insan alışkanlıklarıyla hareket etmek her zaman doğru sonuç vermiyor. Uzmanlar, köpeklerin davranışlarının dikkatle gözlemlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Aksi halde iyi niyetle yapılan bir davranış bile istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Köpeklerin sınırlarına saygı göstermek, hem onların hem de insanların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.