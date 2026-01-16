Son Mühür/ Osman Günden - Topluma merhaba ödülleri kapsamında siyaset, ekonomi, kültür-sanat, müzik, spor, medya, sivil toplum, eğitim ve sağlık alanlarında ödül verildi. Okur oylamasıyla belirlenen isimler, İzmir’de düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
2026 yılı ödül kazananları şöyle açıklandı:
Siyaset: Özgür Özel
Ekonomi: Ege İhracatçı Birlikleri
Kültür sanat: “Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı” sergisi
Müzik: Edis
Spor: Bengisu Avcı
Medya: Özlem Gürses
Sivil toplum: LÖSEV
Eğitim: Özel Türk Koleji
Sağlık: Prof. Dr. Burak Turna
Elhamra’da ödül gecesi
Sunuculuğunu Ümit Tunçağ’ın üstlendiği ödül töreni, İzmir Tarihi Elhamra Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Gecede ödül alan isimlerin yanı sıra sahne performansları da yer aldı.
Sahne gösterileri ilgi gördü
Törende Hisseli Harikalar Kumpanyası, Almila Tuncer, Naya Aliyeva – Erdem Akyolcu ve Cenk Bosnalı sahne alarak özel gösteriler sundu. Program, sanat ve müziğin iç içe geçtiği performanslarla zenginleştirildi.
Özel ödüller takdim edildi
Gecede ayrıca Sahne Tozu Tiyatrosu kurucusu Çağlar İşgören, İzmir Aşkına Derneği kurucusu Filiz Güleç, sanatçı Cenk Bosnalı, DJ Cihan Mete, sunucu Ümit Tunçağ, Ege Fark Yaratanlar Derneği ve Devajans’a özel ödüller verildi.
