Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ile İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, tarihin akışını değiştiren büyük zaferin yıl dönümünde anlamlı bir iş birliğine imza atıyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yılına özel olarak kurgulanan “Bir Zaferin İzinde: Türk Denizciliği ve Çanakkale Gemi Modelleri” sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) kapılarını açmaya hazırlanıyor. 5 Mart Perşembe günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek resmi açılışla başlayacak olan bu tematik sergi, ziyaretçilerini Osmanlı’dan Cumhuriyet’in ilk çeyreğine uzanan derin bir denizcilik yolculuğuna çıkaracak.

Mavi Vatanın tarihsel mirası bütüncül bir bakışla sunuluyor

Sergi, Türk denizcilik serüvenini sadece askeri bir başarı olarak değil, aynı zamanda köklü bir kültürel birikim olarak ele alıyor. Çanakkale Boğazı’nın stratejik bir savunma kalesine dönüştüğü o kritik günlerin odağa alındığı organizasyonda, deniz savaşlarının kaderini belirleyen unsurlar detaylı bir perspektifle işleniyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına kadar geçen süreci kapsayan sergi, denizcilik mirasımızın nasıl şekillendiğini ve bu mirasın günümüze nasıl taşındığını tüm detaylarıyla aktarıyor.

Nusrat’tan Savarona’ya sembol gemiler İzmir’de

Kürasyonun en dikkat çekici kısmını, savaşın gidişatını tek başına değiştiren Nusrat Mayın Gemisi’nin yanı sıra, milli mücadelenin ve modern Türkiye’nin simgeleri haline gelen gemi modelleri oluşturuyor. Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımını taşıyan Bandırma Vapuru ve Atatürk’ün mirası Savarona gibi efsanevi gemilerin hassasiyetle hazırlanan modelleri, sanat merkezinin koridorlarında tarih meraklılarını selamlayacak. Bu modeller, yalnızca teknik birer replika olmanın ötesinde, bir milletin bağımsızlık azmini ve denizle kurduğu kopmaz bağı temsil eden birer anıt niteliği taşıyor.

Arşiv belgeleri ve Gazete Kupürleriyle tarihsel tanıklık

Gemi modellerine eşlik eden görsel dökümantasyon, serginin anlatısını daha da güçlendiriyor. APİKAM’ın zengin arşivinden özenle seçilen tarihi fotoğraflar ve o dönemin manşetlerine tanıklık eden gazete örnekleri, ziyaretçilere o günlerin atmosferini soluma imkanı tanıyor. Teknik detayların ötesine geçerek denizcilik kültürünün toplumsal yansımalarını da irdeleyen bu koleksiyon, ustaların el emeğiyle hazırlanan modelleri tarihsel gerçeklerle harmanlıyor. Sergi, bu yönüyle Türk denizcilik tarihini bugüne taşıyan isimsiz kahramanlara ve ustalara bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Ziyaret bilgileri ve lokasyon detayları

Ege’nin kültür rotasında önemli bir durak olacak bu özel sergi, 31 Mart tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin üst kat doğu galerisinde ücretsiz olarak gezilebilecek. Haftanın her günü, Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere 08.30 ile 17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak etkinlik, tarih meraklılarını, öğrencileri ve deniz tutkunlarını bekliyor. İzmir’in kalbinde, tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen bu denizcilik öyküsünü kaçırmak istemeyenler için sergi ay sonuna kadar devam edecek.