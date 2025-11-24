Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Sevinç Aktansel, Bez Bebek dizisindeki Makbuş karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. ALS hastalığına rağmen mesleğini bırakmadı ve dublajla rolüne devam etti. 25 Ağustos 2011'de 74 yaşında hayatını kaybetti.

Aktansel, 1937'de İstanbul'da doğdu ve Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu oldu. 40 yıl tiyatroda çalıştı, Asmalı Konak, Hayat Bilgisi ve Şehnaz Tango gibi dizilerde rol aldı. Ailesinde ALS geni taşıyıcısıydı ve eşiyle oğullarını da bu hastalık etkiledi.

Sevinç Aktansel Kimdir Nereli

Sevinç Aktansel, 27 Kasım 1937'de İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi coğrafya öğretmeni Saim Aktansel'in kızı olarak büyüdü. Annesi Mesa'det Aktansel'di ve aile Vefa Spor Kulübü'nün kurucusuyla bağlantılıydı.

Eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. 15 yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, 13 yıl Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda ve 12 yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ile yönetmen olarak görev yaptı. Çetinok soyadını eşiyle aldı.

Sevinç Aktansel Hastalığı Neydi

Sevinç Aktansel, 72 yaşında ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandı. Kas erimesi olarak bilinen hastalık, vücutta aşağıdan yukarı doğru ilerler. Aktansel'de ters yönde başladı ve hızla yayıldı.

Bir yıl içinde kilo kaybı yaşadı ve kas gücü azaldı. Hastalık, konuşma ve yutma fonksiyonlarını etkiledi. Tedavisi evde ve bakımevinde sürdü. Ailesinde genetik yatkınlık vardı.

Sevinç Aktansel Neden Konuşamıyordu

Sevinç Aktansel, ALS hastalığının ilerlemesiyle konuşma yetisini kaybetti. Dizide Makbuş rolünde dudaklarını oynatarak sahne aldı ve dublajla seslendirme yapıldı. Yapımcılar moral için rol yazmaya devam etti.

Hastalık, 2009'dan itibaren konuşmasını bozdu. Aktansel, Alzheimer iddialarını yalanladı ve hafıza kaybı olmadığını belirtti. Çekimlere rağmen ekonomik ve psikolojik nedenlerle çalışmayı sürdürdü.

Sevinç Aktansel, Bez Bebek'in son sezonlarında koltukta oturarak rol yaptı. Hareket kısıtlılığı nedeniyle sahne sınırlı tutuldu. Oğulları Can ve Cem Çetinok da ALS ile mücadele etti.

Eşi 1995'te aynı hastalıktan vefat etti. Aktansel, ailesine bakmak için çalıştı. Anma töreni Üsküdar Tekel Sahnesi'nde düzenlendi. Cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Aktansel'in dizilerdeki rolleri hafızalarda kaldı. Bez Bebek'te Makbuş'un sadık bakıcı karakteri sevildi. Hastalığına rağmen profesyonelliği örnek oldu.

Tiyatro kariyeri 40 yılı aştı. Devlet tiyatrolarında yönetmenlik yaptı. ALS dernekleri, onun mücadelesini anıyor.

Sevinç Aktansel'in ölümü, sanat camiasını yasa boğdu. Hastalığın genetik boyutu ailesini etkiledi. Mirası, tiyatro ve dizilerde yaşar.

Bez Bebek, 100 bölüm sürdü. Aktansel'in son sahneleri dublajla tamamlandı. İzleyiciler, Makbuş'u unutmadı.

Aktansel, 74 yaşında bakımevinde vefat etti. Hastalık süreci iki yıl sürdü. Ailesi, tedaviyi yönetti.

Tiyatro eğitimi, kariyerinin temelini attı. Rolleri, duygusal derinlik taşıdı. ALS farkındalığına katkı sağladı.